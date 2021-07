Uvodna dirka sezone Janowskemu, Žagar v Pragi 11.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski speedwayist Matej Žagar je novo sezono svetovnega prvenstva začel z 11. mestom. Na prvi od dveh zaporednih preizkušenj v Pragi ni prišel do polfinala. Zmagal je Poljak Maciej Janowski. Na Češkem bodo najboljši speedwayisti na svetu dirkali še v soboto.

Tudi letos, tako kot v prejšnji sezoni, speedwayisti občutijo posledice koronske krize. Po številnih odpovedih dirk in premikih začetka sezone se je SP oziroma serija Grand Prix le začela sredi julija v Pragi.

Matej Žagar ima v letošnji sezoni veliko težav s poškodbami. Najboljši slovenski dirkač je sicer že dolga leta stalni član elite, letos pa je zaradi težav z ramo nedavno izpustil kvalifikacije za SP naslednje leto, skupil pa jo je tudi po padcu na zadnji ligaški dirki na Poljskem, a je bil do Prage vendarle pripravljen.

Danes je začel s tretjim mestom v uvodni vožnji, nato pa nadaljeval z drugim, ko je v osmi vožnji moral priznati premoč le Britancu Robertu Lambertu, tretji pa je bil v 12., ko ga je po ostrem boju z drugega mesta zrinil svetovni prvak Poljak Bartosz Zmarzlik.

Najboljša predstava večera mu je uspela v 16. vožnji

Najboljša predstava večera mu je uspela v 16. vožnji, ko je po zunanji strani v drugem krogu prehitel vse tekmece in z veliko prednostjo privozil do cilja. S sedmimi točkami je bil tako blizu polfinalu, a se na koncu ni izšlo; v zadnji vožnji predtekmovanja je namreč po dobrem začetku in drugem mestu za Britancem Taijem Woffindnom zdrsnil na četrto mesto, ničla pa je pomenila, da nima dovolj točk za nadaljevanje v polfinalu.

V polfinalu sta si najprej zanesljivi mesti v finalu privozila Rus Emil Sajfutdinov in Šved Fredirk Lindgren, v drugem pa sta bila prav tako prepričljivo boljša od tekmecev Poljak Maciej Janowski in Woffinden.

Veliki finale se je začel s prehitrim startom in izključitvijo Lindgrena, po ponovljenem startu preostale trojice je sprva najbolje kazalo Sajfutdinovu, a ga je v drugem krogu s spretnim manevrom prehitel Janowski ter prednost obdržal do konca, tretji je bil Woffinden.

Sezona se bo tudi s številnimi "dvojčki", dvema zaporednima dirkama na istem ovalu, po sobotni drugi dirki na Češkem nadaljevala v Vroclavu 30. in 31. julija. Skupno je za zdaj na letošnjem koledarju 11 dirk.

Izidi:

1. Maciej Janowski (Pol) 20,

2. Emil Sajfutdinov (Rus) 18,

3. Tai Woffinden (VBr) 16,

4. Fredrik Lindgren (Šve) 14,

5. Artjom Laguta (Rus) 12,

6. Bartosz Zmarzlik (Pol) 11,

7. Leon Madsen (Dan) 10,

8. Max Fricke (Avs) 9

...

11. Matej Žagar (Slo) 6

...