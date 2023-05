Hauptman in Žaler najboljša na radizelski progi

Na tretji dirki odprtega državnega prvenstva Slovenije v motokrosu sta v najmočnejših razredih MX2 in MX open na radizelski progi v Orehovi vasi slavila Gal Hauptman in Žan Žaler.

Na progi Radizel sta ta konec tedna potekali dve tekmovanji, vozili so tretjo dirko sezone za točke odprtega DP ter drugo preizkušnjo evropskega prvenstva jugozahodne cone v razredih EMX 65 in EMX 85. V slednjih sta za domači uspeh poskrbela Alex Novak in Taj Golež, ki sta bila v šibkejši konkurenci na prvem in drugem mestu.

Med tekmovalci razreda MX2 je prvo vožnjo dobil Gal Hauptman, drugi je bil Alen Gajser, tretji pa Tilen Demšič. Tudi v drugo je Hauptman povedel in prvega mesta do konca ni izpustil iz rok. Drugo mesto je osvojil hrvaški voznik Luka Kunić, tretji je bil spet Demšič.

Maksimalno število točk po dveh vožnjah je za Hauptmana pomenilo prepričljivo skupno zmago na dirki. Drugo mesto je pripadlo Demšiču, tretji na zmagovalnem odru pa je bil z enakim točkovnim izkupičkom, a slabšo drugo vožnjo Gajser.

Žaler slavil v najmočnejšem razredu

Med tekmovalci najmočnejšega razreda MX open je bil boj za prvo mesto bolj napet in negotov. V prvi vožnji je zmagal Žan Žaler pred Denisom Jakšo. Tretji je bil Jaka Završan. Na startu druge vožnje je povedel Miha Bubnič in v vodstvu ostal do cilja. Drugo mesto si je privozil Žaler, na tretjem pa je drugo vožnjo najmočnejšega razreda končal Jakša.

Na najvišji stopnici je tako z najboljšim izkupičkom točk stal Žaler. Družbo na odru sta mu delala še drugi Bubnič in tretji Jakša.

Četrta od skupno sedmih dirk državnega prvenstva Slovenije bo 24. junija na progi v Mačkovcih.