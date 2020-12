Izbral si je številko 47. Ne brez razloga.

Sedmica se navezuje na sedem naslovov svetovnega prvaka, ki jih je v formuli 1 dosegel Mickov oče, legendarni dirkač Michael Schumacher, ki se je leta 2013 hudo poškodoval na smučanju v francoskem Meribelu in je vse od takrat daleč od oči javnosti, njegovo zdravstveno stanje pa velika uganka. Tudi štirica je povezana z njim. Leta 2004 je namreč zadnjič osvojil naslov svetovnega prvaka. Njegov sin Mick je v pogovoru za spletno stran Formule 1 povedal, da sta njegovi najljubši številki 4 in 7, in ker nista bili več prosti, ju je enostavno povezal v eno.

Mick bo že tretji predstavnik družine Schumacher, ki bo dirkal v prestižni formuli 1, in tako nadaljeval tradicijo, ki jo je v sezoni 1991 začel njegov oče Michael in nadaljeval njegov brat, Mickov stric Ralf Schumacher, ki je med letoma 1997 in 2007 nastopil na 180 dirkah in šestkrat zmagal.

Hill: Mick si vsekakor zasluži priložnost v F1

Damon Hill, svetovni prvak v formuli 1 leta 1996, pravi, da je takšna dediščina blagoslov in prekletstvo hkrati. In glede na to, da je sin slovitega dirkača, že ve, kaj govori. Vsekakor meni, da si Mick Schumacher zasluži svojo priložnost v formuli 1, je povedal v pogovoru za britanski Guardian.

Foto: Guliver/Getty Images

Vso kariero je občutil težo svojega priimka, je priznal. Njegov oče Graham Hill je osvojil dva naslova svetovnega prvaka in morda bi jih nanizal še več, če ga leta 1975 ne bi ustavila letalska nesreča, v kateri je izgubil življenje. Damon je imel takrat le 15 let.

Dejal je, da je imel večkrat občutek, kot da mu nekateri ljudje sploh ne privoščijo, da bi se poskusil dokazati. "Imel sem občutek, kot da se ljudje sprašujejo, zakaj se sploh trudim. Nikoli ne bo tako dober, kot je bil njegov oče, so si verjetno mislili. Seveda to, da je bil tvoj oče svetovni prvak, še ne pomeni, da bo to uspelo tudi tebi, te pa ne bi smelo ustaviti pri tem, da ne bi vsaj poskusil," je prepričan Hill.

Sam je kljub pritiskom in nenehnim primerjavam z očetom vztrajal na svoji poti. V dirkalniku Williamsa se je v sezonah 1994 in 1995 za naslov svetovnega prvaka spopadal prav s Schumacherjem, nakar mu je leta 1996 to tudi uspelo. Postal je prvi sin svetovnega prvaka v F1, ki je tudi sam osvojil ta naslov. Pozneje je to uspelo še dvema, Jacquesu Villeneuvu, sinu Gilles Villeneuva, in Niku Rosberga, ki je na prestolu svetovnega prvaka nasledil svojega očeta Kekeja Rosberga.

Foto: Guliver/Getty Images

Zaradi očetove nesreče še bolj motiviran

Mick Schumacher je bil star komaj 14 let, ko se je njegov oče hudo poškodoval med smučanjem v francoskih Alpah. Hill, ki ve, kako je v tako občutljivi dobi doživeti tak udarec, verjame, da je prav zaradi te nesreče Mick še bolj motiviran in željan dokazovanja. "Mick je izkusil nekaj, kar je bilo zelo težko prenesti, in prepričan sem, da bo zato še bolj motiviran, kot bi bil sicer."

Tudi medijskega pritiska je mladi Schumacher že dodobra vajen, saj že od nekdaj živi pod medijskim drobnogledom in na očeh javnosti. A Hill je prepričan, da gre za še nekaj več. Ne samo da Mick nosi slovit priimek, moral se bo spopadati tudi z večnim zanimanjem javnosti za zdravstveno stanje njegovega očeta. "Do zdaj mu je to dobro uspevalo," meni Hill.

Foto: Guliver/Getty Images

"Ni nekdo, ki bi si želel reklame zase."

"Navdušen sem nad tem, kako diplomatski je in kako odločno je pozval javnost, naj spoštuje zasebnost njegove družine. Mislim, da se je s tem zelo dobro soočil in da mu je to dalo možnost, da se osredotoči na tisto, kar si želi doseči. Ne zdi se mi kot nekdo, ki bi si želel delati reklamo. Vse, kar si želi, je dirkati in zmagovati," je prepričan nekdanji svetovni prvak.

Pohvalil je tudi odločnost in umirjenost, ki jo je Mick pokazal v nižjih dirkaških razredih in mu zaželel, naj to ohrani tudi v najprestižnejšem razredu formule 1.

Foto: Guliver/Getty Images

"Po eni strani je zelo preprosto – če dosegaš dobre rezultate, vsi drugi problemi zbledijo," je dejal Hill, ki komaj čaka na prve poteze mladega dirkača v karavani največjih. "Komaj čakam, da vidim, kako se bo znašel. Nesreča njegovega očeta nas je vse globoko prizadela in težko nam je bilo zaradi vsega, kar se je dogajalo v njihovi družini. Vsi privoščijo Micku vse najboljše, resnično."

Krst v Avstraliji

Mick Schumacher bo priložnost za dokazovanje dočakal 21. marca 2021, ko se bo z dirko za VN Avstralije začela nova sezona svetovnega prvenstva v formuli 1. S 23 dirkami na koledarju bo najdaljša v zgodovini.

A še pred tem ga čaka zadnje dejanje v razredu formule 2. Pred zadnjo preizkušnjo sezone vodi v skupnem seštevku formule 2.