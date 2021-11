Bottas s prvega mesta v Mehiki, Red Bulla iz druge vrste

Skupno vodilni Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) bo dirko začel kot tretji, domačin Sergio Perez, ki prav tako vozi za Red Bull, pa bo startal s četrtega mesta.

Prvo startno mesto Bottasa, tretje v sezoni, je kar manjše presenečenje, glede na to, da sta na vseh treningih prevladovala Red Bulla.

