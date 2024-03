Bastianini z najboljšim izhodiščem na drugi dirki sezone

Motociklisti so na drugi postavi sezone, Portimao gosti VN Portugalske. Sobota je namenjena kvalifikacijam in šprinterski dirki. Prvi štartni položaj si je na kvalifikacijah pridirkal Enea Bastianini (Ducati). Šprint sledi ob 16. uri.

Italijan Enea Bastianini je za krmilom Ducatija osvojil najboljše štartno mesto pred dirko svetovnega prvenstva v motociklizmu za veliko nagrado Portugalske v elitnem razredu motoGP. Šestindvajsetletni Bastianini je na dirkališču Portimao končal pred dirkačem Aprilie Maverickom Viñalesom, čigar rojak iz Španije Jorge Martin je bil tretji najboljši za Ducati Pramac. Aktualni dvojni svetovni prvak in zmagovalec prve dirke Francesco Bagnaia bo s svojim Ducatijem na sobotni šprinterski in nedeljski osrednji dirki v drugi štartni vrsti, potem ko je postavil četrti najboljši čas pred Avstralcem Jackom Millerjem (KTM) in Italijanom Marcom Bezzecchijem (Ducati VR46).