Prvak Bagnaia že do prve zmage v sezoni 2024

Bagnaia je na sobotni sprinterski dirki s četrtim mestom ostal brez stopničk, a je vse nadomestil danes na klasični preizkušnji. Čeprav je bil v kvalifikacijah šele peti, je po odličnem začetku vodil od starta do cilja in brez težav prišel do prve zmage v novi sezoni.

Tudi na drugem in tretjem mestu velikih pretresov med dirko ni bilo, zmagovalni oder pa je v prvem nastopu za novo ekipo, Ducati Gresini, za eno mesto zgrešil nekdanji večkratni svetovni prvak Španec Marc Marquez.

V soboto je sprintersko dirko dobil Martin pred Binderjem in Špancem Aleixom Espargarojem (Aprilia), slednji je bil danes osmi.

Bagnaia je danes praktično vse opravil že na startu. odlično je potegnil in se prebil v vodstvo, potem pa so mu tekmeci do cilja gledali v hrbet. Tudi Binder in Martin za njim sta le enkrat v zgodnjem obdobju dirke zamenjala mesti, potem je na drugo spet prišel Južnoafričan in tam tudi ostal.

Tako je bilo še najbolj zanimivo spremljati poskus Marca Marqueza, da bi prišel do stopničk na prvi dirki z novo ekipo. Dolgoletnemu članu Honde je z Ducatijm uspelo proti tik pod vrh, vseeno pa je bil malenkost prekratek in prepočasen, da bi se prebil mimo Martina.

Sredi dirke je imel izkušeni Španec nekaj malega dela z mladim rojakom, novincem v tem razredu Pedrom Acosno; ta je bil nekaj krogov tik za njim, ga vmes celo prehitel, potem pa ob koncu precej izgubil in končal na devetem mestu. Za Marcom Marquezom je nekaj časa vozil njegov mlajši brat Alex, ki pa ga je pred koncem na šesto mesto potisnil drugi Ducatijev dirkač Enea Bastianini.

Foto: Reuters

"Pri nas smo delali potihoma. Vedeli smo, kakšen potencial imamo na dirki. Naše nastavitve so bile povsem drugačne kot za sobotno dirko in to se je tudi poznalo. Vesel sem, saj smo s tem Ducatijem naredili še en korak v razvoju," je zmago pospremil svetovni prvak, ki je z 31 točkami tudi prevzel prvo mesto v SP. Dve manj ima v Katarju dvakrat drugi Binder.

"Super rezultat. Vedel sem, da nas čaka težko delo zaradi obrabe pnevmatik, presenečen sem, da so tako dobro zdržale. Nobene napake nisem naredil, ekipa pa je super opravila svoje delo," je bil z izkupičkom zadovoljen Binder.

Martin je v SP v seštevku po sobotnem prvem in današnjem tretjem mestu tretji, ima pa 28 točk.

V šibkejših razredih moto2 in moto3 sta zmagi odšli v Španijo. V moto2 je slavil Alonso Lopez pred Belgijcem Barryjem Baltusom in rojakom Sergiem Garcio, v moto3 pa je bil najboljši David Alonso pred rojakom Danielom Holgadom in Japoncem Taiyom Furusatom.

Izidi motoGP:

1. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 39:34,869

2. Brad Binder (JAR/KTM) + 1,329

3. Jorge Martin (Špa/Ducati Pramac) 1,933

4. Marc Marquez (Špa/Ducati Gresini) 3,429

5. Enea Bastianini (Ita/Ducati) 5,153

6. Alex Marquez (Špa/Ducati Gresini) 6,791

... SP skupno:

1. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 31

2. Brad Binder (JAR/KTM) 29

3. Jorge Martin (Špa/Ducati Pramac) 28

4. Marc Marquez (Špa/Ducati Gresini) 18

5. Enea Bastianini (Ita/Ducati) 15

6. Aleix Espargaro (Špa/Aprilia) 15

... moto2:

1. Alonso Lopez (Špa/SpeedUp) 35:45,595

2. Barry Baltus (Bel/RW Racing) + 0,055

3. Sergio Garcia (Špa/MT Helmets) 0,742

... moto3:

1. David Alonso (Špa/Aspar) 33:19,778

2. Daniel Holgado (Špa/GasGas) + 0,041

3. Taiyo Furusato (Jap/Honda Asia) 0,143

...

