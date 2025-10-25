Bagnaia v Maleziji s prvega startnega položaja

Italijan Francesco Bagnaia bo začel sprintersko dirko in dirko za veliko nagrado Malezije, 20. dirko od 22 v sezoni svetovnega prvenstva motoGP, z najboljšega startnega položaja. Dirkač Ducatija je na dirkališču Sepang dosegel najhitrejši čas v kvalifikacijah.

Bagnaia je končal pred Špancem Alexom Marquezom (Ducati-Gresini), ki ima ta konec tedna možnost osvojiti naslov podprvaka sveta, in svojim italijanskim rojakom Francom Morbidellijem (Ducati-VR46), ki je končal na tretjem mestu.

Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), svetovni prvak iz leta 2021, bo v sprintu, ki bo danes ob 9. uri po srednjeevropskem času, startal s četrtega mesta.

Španec Marc Marquez (Ducati), ki je že pred časom osvojil naslov svetovnega prvaka v kraljevskem razredu, ter njegov rojak, lanski svetovni prvak Jorge Martin (Aprilia) se zaradi poškodb sploh nista odpravila na pot v Malezijo.

