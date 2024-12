Katalonec Aleix Espargaro je v 15-letni karieri v motociklistični konkurenci dosegel tri zmage na dirkah motoGP. "Navdušen sem, da se lahko pridružim družini Lidl-Trek, ki je dom nekaterih najboljših kolesarjev na svetu," je dejal Espargaro. "Potem ko sem zaradi poškodbe hrbta moral opustiti tek, sem se pri okrevanju in za trening pomagal s kolesarjenjem. Sčasoma je postalo več kot le priprava - postalo je moja strast."

Aleix Espargaro Foto: Guliverimage "Ko sem živel v Andori, sem se spoprijateljil s številnimi profesionalnimi kolesarji, kar me je navdihnilo, da sem svoje treninge spravil na višjo raven," je pot v cestno kolesarstvo opisal Espargaro.

Njegovi novi moštveni kolegi so nekdanji zmagovalec dirka po Italiji Tao Geoghegan Hart, belgijski veteran Tim Declercq in svetovni prvak na cestni dirki 2019 Mads Pedersen. "Delo z Aleixom bo izjemno koristno za nas, še posebej za naše mlade kolesarje," je dejal generalni direktor Lidl-Treka Luca Guercilena. "Vemo, da je močan, strasten kolesar, vendar pa v ekipo prinaša tudi različne izkušnje in poglede. Našim mlajšim članom lahko pomaga razumeti in obvladati pritiske, ki jih prinaša vrhunska konkurenca."

Prva večja kolesarska dirka v sezoni 2025 je Tour Down Under v Avstraliji od 21. do 26. januarja.

Espargaro vsekakor ne bo prvi, ki je zamenjal športe in se pridružil kolesarstvu. Ledino je oral slovenski as Primož Roglič, ki je bil smučarski skakalec preden se je preselil med cestne kolesarje ter nato med kolesarsko elito osvojil skupni seštevek dirke po Italije ter štirikrat skupni seštevek dirke po Španiji.