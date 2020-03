Zaradi novega koronavirusa ogrožen tudi londonski maraton

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizacijski odbor in vodilni možje londonskega maratona so že začeli krizne sestanke, poročajo angleški mediji. Z novim koronavirusom se je do zdaj v Veliki Britaniji okužilo 51 ljudi, zaradi česar minister za zdravstvo Hancock ni mogel ovreči možnosti, da bi dogodek, na katerem pričakujejo 45 tisoč tekačev, odpovedali.

Na dogodku se ob trasi vsako leto zbere tudi do milijon gledalcev, kar povečuje možnost širjenja okužbe z novim koronavirusom, še sporočajo iz organizacijskega odbora maratona.

"Podrobno spremljamo razvoj dogodkov v zvezi s širitvijo novega koronavirusa ter sprejemamo nasvete britanske vlade, Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in lokalnih oblasti," je dejal Hugh Brasher, direktor dogodka.

Na Japonskem so odpovedali olimpijsko generalko za ragbijsko tekmo

Po svetu je vse več dogodkov, ki so pod vplivom širjenja virusa. Med drugim so na Japonskem danes odpovedali olimpijsko generalko za ragbijsko tekmovanje (ragbi sedem), ki bi moralo potekati ob koncu aprila, prav tako plezalci ta petek ne bodo mogli preizkusiti olimpijskega prizorišča v novem športu na OI, ki se sicer začnejo 24. julija.

Se bo v Londonu ponovil tokijski maraton?

Konec prejšnjega tedna so na maratonu v Tokiu, ki spada v najvišjo svetovno kategorijo, zaradi novega koronavirusa nastopili le elitni tekači brez množične udeležbe rekreativcev.