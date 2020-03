Foto: Reuters

Namesto tekaškega praznika, na katerem bi moralo nastopiti 38 tisoč tekačev, ki bi jih ob progi spremljalo na tisoče navijačev in več kot 10 tisoč prostovoljcev, je tokijski maraton minil v precej manj evforičnem ozračju.

Organizatorji so v želji po zajezitvi širjenja koronavirusa namreč prepovedali masovno udeležbo, kar je maraton prikrajšalo za nekaj čarobnosti.

Na tekaški prireditvi so tako nastopili zgolj elitni tekači in udeleženci na invalidskih vozičkih. Namesto 38 tisoč tekačev jih je priložnost dobilo zgolj 200.

Foto: Getty Images

Tokijski maraton sodi v skupino šestih največjih maratonov na svetu, ki tvorijo prestižni šesterček Abbott World Marathon Majors (WMM), in je med zelo želenimi maratonskimi skalpi.

Nanj se je letos prijavilo več kot 300 tisoč ljubiteljev maratonskega teka. Po žrebu in uvrstitvi po časih jih je sprva priložnost za nastop dobilo 38 tisoč, nazadnje pa, kot rečeno, zgolj 200.

V okvir WMM sodi šest največjih maratonov na svetu. Gre za maratone v New Yorku, Bostonu, Chicagu, Londonu, Berlinu in Tokiu. Projekt je nastal leta 2006, kot zadnji se mu je leta 2013 pridružil tokijski maraton.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Tudi število navijačev ob progi je bilo zdesetkano. Večina med njimi je nosila zaščitne maske.

Organizatorji so sicer javnost zaprosili, naj tekačev ne spodbujajo ob progi, ampak naj dogajanje raje spremljajo prek radijskega in televizijskega prenosa.

What greets you as you go to watch the Tokyo marathon: “Please refrain from watching the Tokyo marathon” pic.twitter.com/nXyuw6NO3f