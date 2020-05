Zamrznjen težko pričakovan povratek velikana svetovne atletike

Dvakratni olimpijski prvak in svetovni rekorder v teku na 800 metrov David Rudisha, ki se je letos želel v velikem slogu vrniti na atletske steze po dveletni kalvariji s poškodbami, je bil zelo razočaran, ker so odpadle letošnje olimpijske igre. Eden najboljših atletov vseh časov verjame, da bo cilj izpolnil naslednje leto. Kenijec si v Tokiu želi tretjega olimpijskega zlata.

David Rudisha, ki je s svetovnim rekordom na 800 metrov (1:40,91) v finalu olimpijskih iger v Londonu poskrbel za po mnenju mnogih najbolj popolnih 100 sekund v zgodovini teka, v zadnjih dveh letih ni tekmoval zaradi težav s poškodbami noge. Kenijec, ki se lahko pohvali tudi z dvema naslovoma svetovnega prvaka, se je lani vrnil v poln proces treninga in zelo dobro napredoval, zato je že konec lanskega leta napovedal, da namerava v Tokiu letos priti do olimpijskega "hat-tricka". Treh zlatih medalj s treh olimpijskih iger v nizu.

Pandemija koronavirusa je poskrbela, da se njegovi načrti ne bodo izšli, a Rudisha pravi, da se ne bo predal. Do tako želene tretje zlate olimpijske medalje, ki bi ga še bolj utrdila na piedestalu moškega teka na 800 metrov, bo skušal priti leta 2021, ko bo star 31 let.

Poziranje ob svetovnem rekordu, ki ga je dosegel 9. avgusta 2012 na Olimpijskem štadionu v Londonu. Foto: Reuters

"Kriza me je spravila v nevsakdanji položaj. Sem zdrav, a še vedno ne vem, kdaj bom lahko tekmoval," je potarnal kenijski šampion. "Zelo sem bil razočaran, ker so igre odpadle. Z menedžerjem sva ravno pripravljala strategijo nastopov v letu 2020, ko so bile igre odpovedane. Moram trenirati, da ohranjam formo, dokler se sezona ne bo začela. Zdaj bom moral upoštevati nasvete medicinske službe in ohranjati formo, v kateri sem. Predvsem pa jo tempirati tako, da bom naslednje leto najboljši. Škoda, da so igre odpadle. Trdo sem treniral in bil odlično pripravljen," pravi Rudisha, ki je na olimpijskih igrah 2016 v Riu de Janeiru postal prvi atlet po 52 letih, ki je na igrah pod petimi krogi v teku na 800 metrov zmagal dvakrat v nizu.