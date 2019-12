Po več kot dveh letih se vrača najboljši vseh časov in napoveduje velike stvari

Dvakratni olimpijski prvak in svetovni rekorder v teku na 800 metrov David Rudisha se bo v letu 2020 po dveh letih, v katerih ga zaradi poškodbe na atletskih stezah nismo videli, vrnil v tekmovalne arene in poskušal v Tokiu priti do "hat-tricka" olimpijskih naslovov v teku na dva atletska kroga.

David Rudisha, ki je leta 2012 na olimpijskih igrah v Londonu s še danes veljavnim svetovnim rekordom (1:40,91) prišel do svojega prvega olimpijskega naslova v teku na 800 metrov in poskrbel za po mnenju številnih najbolj popolnih 100 sekund teka v zgodovini atletike, se bo v letu, ki je pred nami, končno vrnil na atletske steze.

Šampion, ki se lahko pohvali tudi z dvema naslovoma svetovnega prvaka, je očitno končno prebrodil težave, ki jih je imel s poškodbo noge, in napoveduje, da se bo vrnil v stare, zmagovalne tirnice.

"Za zdaj je vse OK. Začel sem trenirati, bolečin pa ni več. Šele ko bom šel do meje, bom videl, ali so težave res preteklost, a za zdaj kaže, da je vse v najlepšem redu," je za Reuters povedal 31-letni Kenijec, ki je leta 2016, ko je prišel do svojega drugega olimpijskega naslova v nizu v teku na 800 metrov, postal prvi tekač po 52 letih, ki mu je uspelo kaj takega.

Vrhunec kariere je doživel pred sedmimi leti v Londonu, kjer je odtekel svetovni rekord. Foto: Reuters

Ne bo lahko, uspelo ni še nikomur, ampak ...

Zdaj želi do podviga, ki v teku na dva atletska kroga ni uspel še nikomur. V tej disciplini želi zmagati še na tretjih olimpijskih igrah v nizu, ko bo športni spektakel leta na svetu na sporedu v Tokiu.

"Še nikomur ni uspelo. Vem, da je kaj takega zelo težko doseči, a verjamem, da mi lahko uspe. Ne bo lahko, to vem, saj je na sceni nekaj mladih, zelo hitrih tekačev, ki želijo zmagovati, a moj cilj je tretji olimpijski naslov," je sporočil atletski zvezdnik, ki se je pred štirimi v središču pozornosti svetovne javnosti znašel tudi zaradi prometne nesreče, v katero je bil vpleten.

"Pravi čudež je, da sem preživel in jo odnesel brez večjih poškodb," je o prometni nesreči, v kateri se je s svojim avtomobilom zaletel v avtobus, povedal Rudisha.