Olimpijski prvak Rudisha udeležen v prometni nesreči

Policija je sporočila, da je bil dvakratni olimpijski prvak na poti domov, ko mu je razneslo gumo in se je zaletel v avtobus. Policija je dodala še, da so Rudisho odpeljali v bolnišnico, kjer je pregled pokazal, da ni utrpel nobenih zlomov. Zdravniki so ga napotili domov in mu predpisali počitek.

Rudisha, ki je svetovni rekord na 800 m 1:40,91 postavil na OI 2012, zadnji dve leti ni tekmoval zaradi poškodb hrbta in kolena.

Francoska tiskovna agencija AFP sicer poroča, da je Rudisha začel z lahkotnimi treningi, saj si želi nastopiti prihodnje leto na igrah v Tokiu.

Kot aktualni prvak ima 30-letnik pravico nastopa na SP prihodnji mesec v Dohi, a do takrat najverjetneje ne bo pripravljen.