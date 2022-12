Kenijski atlet David Rudisha se je udeležil masajskih iger v rezervatu na jugu Kenije. Ob odhodu je kmalu po vzletu letalo zašlo v težave. Kenijski atletski zvezdnik je pohvalil reakcijo pilota. "Bilo je strašljivo, srce držiš v roki in moliš k bogu," je za časnik The Nation povedal 33-letni Rudisha. Ta je tudi sponzor iger, ki so jih lokalni vodje in fundacija Big Life uvedli pred desetletjem. Cilj iger je ohranjanje levje populacije in nadomestitev tradicionalnega masajskega lova na velike mačke s športnimi tekmovanji.

"Hvala bogu, vsi smo preživeli," je dodal Rudisha, iz fundacije pa so sporočili, da je eden od potnikov dobil poškodbe in okreva v bolnišnici, vsi drugi pa so ostali bolj ali manj nepoškodovani. Sodeč po fotografiji, ki je zaokrožila po družbenih omrežjih in na kateri Rudisha pozira pred letalom, pa je bilo precej poškodovano slednje. Na fotografiji je obrnjeno na streho in z zlomljenimi krili.

Rudisha, ki je leta 2019 preživel hudo prometno nesrečo, je zlati olimpijski kolajni osvojil na OI 2012 in 2016. Ob tem je tudi svetovni prvak iz 2011 in 2015. V finalu OI 2012 je s časom 1:40,91 postavil svetovni rekord na 800 m.