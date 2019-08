Groza enega od najboljših tekačev vseh časov

Pisali smo že o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v soboto zvečer ob 22.30 po lokalnem času na cesti Nairobi–Kisumi. David Rudisha se je v svojem avtomobilu vozil domov v Kilgoris na zahodu Kenije, ko mu je počila pnevmatika in se je zabil v nasproti vozeči avtobus. Atletski superzvezdnik jo je odnesel brez poškodb, a je imel, sodeč po podobi njegovega zmečkanega avtomobila, precej sreče, da je bilo tako.

"Hvala bogu, ker mi je podaril življenje. Sem dobro in nimam poškodb. Hvala za vse molitve," je med drugim dva dni po nesreči na Twitterju zapisal 30-letni atlet. "Rudisho so po nesreči odpeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da ni utrpel nobenega zloma ali kakršnih koli drugih poškodb, zato so ga pustili domov, da se spočije," pa je o nesreči povedal vodja policije v Keroki.

Zapis Davida Rudishe na Twitterju in fotografija zmečkane pločevine:

Thanking the Almighty God for the gift of life.Saturday night around 1030Hrs I survived a tragic road accident at Keroka on my way home to Kilgoris after a head on collision with a bus plying Kisii Nairobi Route. I am fine with no injuries! Thank you 🙏🏻 for your prayers. pic.twitter.com/RZdwemLwXG — David Rudisha (@rudishadavid) August 26, 2019

Nanj čakamo že več kot dve leti, ga bomo letos videli v Dohi?

Rudisha, ki zaradi težav s kolenom in hrbtom ni nastopal vse od julija leta 2017, ima sicer posebno povabilo za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki bo konec septembra v Dohi, a je vprašanje, ali bo tam tudi nastopil. To, da ga ne bo na državnem prvenstvu Kenije, ki bo 12. in 13. septembra v Nairobiju, je več ali manj že znano.

Takole se je 9. avgusta 2012 veselil svetovnega rekorda in olimpijskega naslova v Londonu. Foto: Reuters

Rudisha sicer velja za enega od najboljših tekačev vseh časov. Svetovni rekord 1:40,91, s katerim je postal prvi tekač, ki se je na 800 metrov '"spustil"' pod mejo 1:41, je dosegel v finalu olimpijskih iger v Londonu leta 2012. Takrat je vodil od začetka do konca in poskrbel za, kot so zapisali številni, za "najbolj spektakularen tek v zgodovini discipline 800 metrov". Olimpijski prvak je bil tudi štiri leta pozneje v Riu de Janeiru, pohvali pa se lahko tudi z dvema naslovoma s svetovnih prvenstev. Leta 2011 je zmagal v Daeguju, leta 2015 pa v Pekingu. Dvakrat je bil tudi afriški prvak.

Enkrat, leta 2010, je bil izbran za najboljšega atleta leta na svetu v izboru IAAF, kar trikrat v nizu, med letoma 2010 in 2012, pa so ga trikrat v nizu izbrali za najboljšega na svetu pri priznani atletski reviji Track&Field News, kar je do zdaj uspelo samo še nekdanjemu ameriškemu šprinterskemu zvezdniku Carlu Lewisu.