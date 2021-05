V Split brez Kristjana Čeha

V Splitu se bodo v soboto in nedeljo merili Blaž Zupančič in Tjaša Križan v suvanju krogle, Matija Kranjc, Filip Dominković in Anže Durjava v metu kopja, Nejc Pleško in Barbara Špiler v metu kladiva, Veronika Domjan pa v metu diska.

Marca lani evropskega pokala v metih, ki bi moral biti v Leirii na Portugalskem, zaradi pandemije ni bilo. Leta 2019 pa sta na devetnajsti izvedbi tega tekmovanja v Šamorinu na Slovaškem zlati medalji osvojila v metu diska med mlajšimi člani Čeh in Kranjc med člani v metu kopja.

