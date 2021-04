Američanka postala šesta najhitrejša Zemljanka: Napoved neverjetne sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška sprinterka Sha'Carri Richardson je bila prvo ime atletskega mitinga povabljencev v Miamiju. V teku na 100 metrov je zmagala s časom 10,72 sekunde, kar je deveti najboljši čas v zgodovini v tej disciplini. Richardsonova je z njim postala šesta najhitrejša Zemljanka vseh časov in najhitrejša sprinterka v zadnjih petih letih.

"Takega izida nisem pričakovala, mislim pa, da je napoved neverjetne sezone," je po uspehu dejala še 21-letna Američanka, ki je imela pri dosežku odlične pogoje (veter +1,6 m/s). Doslej je bil njen najboljši rezultat 10,75, dosegla ga je že leta 2019 v Austinu. To je tudi mladinski svetovni rekord.

Drugo mesto je sicer zasedla njena rojakinja Javianne Oliver (11.07), tretje pa Jamajčanka Natallah Whyte (11.16).

Lastnica svetovnega rekorda, ki znaša 10,49, je že od leta 1988 Američanka Florence Griffith-Joyner, ki ima tri najboljše dosežke na svetu (poleg rekorda še 10,61 in 10,62). Hitreje od Richardsonove so tekle še Carmelita Jeter (10,64), Marion Jones (10,65), Shelly-Ann Fraser-Pryce in Elaine Thompson (obe 10,70).

Preberite še: