Slovenski atleti Primož Kobe , Neja Kršinar in Mitja Krevs bodo jutri, 11. aprila, v Sieni nastopili na maratonu, ki bo speljan na tamkajšnji letališki stezi. Kobe in Kršinarjeva si želita doseči normo za nastop na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu. Organizatorji bodo maratonsko preizkušnjo zaradi previsokih temperatur v prestolnici pripravili v Sapporu.

Devetintridesetletni Primož Kobe, ki že ima olimpijsko izkušnjo (leta 2012 je nastopil na olimpijskih igrah v Londonu), je že večkrat povedal, da si letos želi maraton preteči v času mednarodne norme (2:11:30), kar bi bil hkrati tudi nov državni rekord, ki si ga že dve desetletji uspešno lasti Roman Kejžar (2:11:50).

Kobe je svoj sanjski maraton odtekel 22. aprila 2012 v Linzu. Doseženi čas 2:14:50 ga je takrat popeljal tudi na olimpijske igre. Letos se je povsem posvetil pripravam na maraton, saj se zaveda, da je to njegova zadnja priložnost za preboj v olimpijsko areno.

Slovenski rekord v maratonu še vedno držita Roman Kejžar (Torino 2000 - 2:11:50) in Helena Javornik (Amsterdam 2004 - 2:27:33).

Na nastop na olimpijskih igrah še vedno računa tudi Neja Kršinar, ki bo na nedeljskem maratonu v Sieni, sredi toskanskih gričev, skušala postaviti nov osebni rekord.

29-letna atletinja, ki je začetek tega leta tako kot Kobe preživela na intenzivnih pripravah v Keniji, je velik napredek pokazala konec lanskega leta, ko je v Valencii maraton pretekla v času 2:36:27, s čimer je za kar sedem minut izboljšala svoj osebni rekord.

Na lestvici slovenskih maratonk tako zaseda tretje mesto, do norme za nastop na olimpijskih igrah (2:29:30) pa jo še vedno loči sedem minut.

Na maratonu v Sieni bo tekel tudi Mitja Krevs. Foto: Sportida

Na maratonu v Sieni bo tekel tudi Mitja Krevs, ki je v drugačnem položaju kot Kobe in Kršinarjeva. Do zdaj je pretekel le tri maratonske razdalje, njegov osebni rekord, dosežen leta 2015, pa je 2:26:34. Krevs se je šele zadnja leta osredotočil na cestne teke med deset in 42 kilometrov, poleg tega je tudi zaposlen za polovični delovni čas, kar pomeni, da ne more biti povsem posvečen športu. Njegov morebitni napredek v naslednjih letih bo odločil, če bo olimpijska norma cilj za OI leta 2024 v Parizu, poroča STA.