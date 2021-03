Primož Kobe, ki bo čez manj kot dva meseca dopolnil 40 let, bo 11. aprila na maratonski preizkušnji v italijanski Sieni poskušal doseči normo za olimpijske igre v Tokiu. Mednarodna norma je 2;11:30, kar pomeni, da je celo hitrejša od 20 let starega državnega rekorda Romana Kejžarja (2;11,50).

Maratonski tekač Primož Kobe je o svoji nameri, želji po uvrstitvi na olimpijske igre v Tokiu, zelo jasno in odkrito spregovoril že oktobra lani, ko je na svojem domačem, Novomeškem maratonu postal državni prvak v maratonski polovički (1;07:56).

Oktobra lani je na Novomeškem maratonu postal državni prvak v maratonski polovički (1;07:56). Foto: Vid Ponikvar

Cilj: Osebni rekord izboljšati za tri minute

"Moj cilj je, morda se bo slišalo nemogoče, pa vendar, moj cilj je osebni rekord v maratonu (2;14:50) izboljšati za tri minute. Mislim, da je vse mogoče. Vem, to je zelo optimistično, ampak če nimaš visokih ciljev, ki te ženejo, potem vse skupaj nima smisla. Verjamem, da sem tega rezultata sposoben," je takrat izjavil Kobe, ki se zaveda, da je to verjetno njegova zadnja olimpijska priložnost. "To je moja zadnja možnost, in če ne bom storil vsega, kar je mogoče, da jo dosežem, ne bom zadovoljen."

Kobetov osebni rekord je 2;14:50. Leta 2012 ga je odtekel v Linzu, rezultat pa ga je istega leta odpeljal tudi na olimpijske igre v London.

Leto 2021 posvečeno zgolj teku

Kobe je torej že lansko jesen napovedal, da bo leto 2021 posvetil lovu na olimpijsko normo, in tej napovedi vestno sledi. Od decembra živi življenje profesionalnega športnika, kar pomeni, da razmišlja zgolj o treningu, tekmah, počitku in prehrani. Brez tega je težko ali skoraj nemogoče dosegati vrhunske rezultate, pravi. "Na teden opravim približno 12 treningov in če se ne držim načrta tudi pri prehrani in regeneraciji, se to hitro pozna. Prej ali slej te utrujenost ujame."

Kobe se je v začetku leta šest tednov pripravljal v Keniji. Foto: osebni arhiv

Kenija - najboljši pripravljalni poligon

Tudi letos je šest tednov preživel v deželi maratonskega teka, Keniji, kjer se počuti sproščeno kot le redko kje. "Tam skoraj ne poznajo koronavirusa, je pa bilo mogoče opaziti, da je bilo letos tam precej manj atletov kot prejšnja leta. Čeprav sem garal, se mi je zdelo, kot da sem na počitnicah, tako dobro se počutim tam," priznava 39-letni Novomeščan, "poleg tega so bile v začetku leta zagotovo tam najboljši pogoji za trening. Od vremena in 'nekorone' do vzdušja, idealno".

V Keniji sta se pripravljali tudi Neja Kršinar, ki prav tako lovi nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, in Laura Guzelj Blatnik.

Berlin – slovenski rekord v cestnem teku na 10 km

Manj kot dva tedna po vrnitvi je v začetku marca nastopil na cestni dirki na 10 km v Berlinu in z odličnim časom 29:21 postavil nov slovenski rekord v tej disciplini. "Zelo dobro sem se počutil, tudi napisa na spremljevalnem avtu 'projected finish time 29:35’ (predviden čas 29:35) se nisem ustrašil. Morda sem na 8. kilometru malo preveč potegnil in me je na koncu malo zakislilo, a na koncu se je dobro izšlo in zelo sem bil vesel doseženega časa."

Marca je v Berlinu postavil nov slovenski rekord v teku na 10 kilometrov. Nova znamka znaša 29:21. Foto: Norbert Wilhelmi

Marca je nastopil še na deževnem polmaratonu v Dresdnu, kjer pa ni bil zadovoljen s svojim nastopom, niti z doseženim časom. 21 kilometrov je pretekel v času 1;05:13, kar je zadostovalo za 31. mesto.

Siena – dan D

A zdaj prihaja tisto, čemur je bila vsa ta predpriprava namenjena. Maraton. Odločil se je, da maratonsko preizkušnjo, kjer bo poskušal uloviti svoj drugi olimpijski nastop, opravi v italijanski Sieni (Tuscany Camp Marathon), kjer bodo nastopali zgolj vabljeni elitni tekači, 42 km pa bodo nanizali v osmih petkilometrskih krogih.

"Trasa je povsem ravna in je speljana na letališki stezi, kar pomeni, da organizatorjem ni treba zapirati niti cest. Morda je maraton na sporedu res zgodaj, a tako je, poskušal se bom kar najbolje pripraviti in dati od sebe vse, kar zmorem. Še enkrat, cilji so res zelo visoki in državni rekord je res zelo hiter, bomo videli, kaj bo."

Dan D bo torej 11. aprila, prav na zadnji dan novega zaprtja v Sloveniji. Kobe upa, da bo lahko prečkal mejo, si pa želi, da bi ga na tekmo lahko spremljala tudi žena Nina, ki je fizioterapevtka. V Italiji bo tekel še en Dolenjec, in sicer Mitja Krevs.

Če se Kobetu ne bi izšlo, ima še možnost nastopa na maratonu v Milanu (27. maj), a si želi, da alternativna ne bo potrebna.

Kobe je aktualni državni prvak v polmaratonu, maratonu (še iz leta 2019, saj je DP v maratonu lani zaradi že znanih razmer odpadlo) in novopečeni državni prvak v krosu.

V Murski Soboti je postal še državni članski prvak v krosu. Foto: Peter Kastelic/AZS

Prejšnji konec tedna je v Murski Soboti suvereno, v času 25:18, opravil z osemkilometrsko progo ob Soboškem jezeru in zmagal s skoraj polminutno prednostjo pred prvim zasledovalcem Janom Brešanom (Kladivar), ki je v boju za drugo mesto prehitel Roka Puharja (Triglav).

Kobetu pri fizični pripravi pomaga znani trener Srdjan Djordjević, program teka pa si sestavlja sam.

Državno prvenstvo v polmaratonu bo tudi letos v Novem mestu, v okviru 4. Novomeškega maratona (3. oktober), državno prvenstvo v maratonu pa konec oktobra na Ljubljanskem maratonu. Za državni naslov v cestnem teku na 10 km se bodo tekači udarili v Slovenskih Konjicah (26. 9. 2021).