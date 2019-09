V petek zaključek diamantne lige, brez Janežiča v Bruslju

Na treh tekmah je Janežič zbral 11 točk, po eno več od Vodičana imajo štirje atleti, ki si z 12 točkami delijo šesto mesto. Na prvih treh mestih so Američan Michael Cherry (19), Jamajčan Akeem Bloomfield (16) in še en Američan Michael Norman (16).

A s tem za Janežiča pred svetovnim prvenstvom ne bo konec močnih mednarodnih tekem, saj bo nastopil v ekipi Evrope na dvoboju z reprezentanco ZDA, ki bo 9. in 10. septembra v Minsku na olimpijskem stadionu Dinama.

Na prvi finalni diamantni tekmi, ki je bila 29. avgusta v Zürichu, je izmed slovenskih predstavnikov nastopila Maruša Mišmaš in v seštevku na tri tisoč metrov zapreke končala na 12. mestu s tremi točkami.

Točke so od slovenskih predstavnikov poleg Janežiča in Mišmaševe dobili še Martina Ratej, ki je bila 13. v seštevku meta kopja, in na 18. mestu Anita Horvat v teku na 400 metrov. Ratejeva in Horvatova sta sezono na najprestižnejši seriji mitingov končali s po dvema točkama.

Zadnja finalna tekma diamantne lige je bila običajno po svetovnem prvenstvu, letos pa bo več kot tri tedne prej, saj so letošnje največje tekmovanje v kraljici športov v Dohi zaradi izjemno visokih poletnih temperatur v Katarju prestavili na poznejši čas in bo tako potekalo med 27. septembrom in 6. oktobrom.

Prvih 16 skupnih zmagovalcev je bilo dokončno znanih prejšnji teden na slovitem Letzigrundu, ostalih 16 pa bo diamantne pokale, po 50 tisoč ameriških dolarjev in posebno povabilo za nastop na SP v Dohi dobilo v petek v Bruslju na stadionu Kralja Baudouina.

Ta v naslednjih dveh letih ne bo gostil finala diamantne serije, ki bo imel le eno prizorišče in en sam datum. Zaključni tekmi 2020 in 2021 bosta le na Letzigrundu, pred tem pa bo 12 kvalifikacijskih mitingov.

Mednarodna atletska zveza (Iaaf) se je za prihodnji leti odločila še za nekaj sprememb diamantne lige, ki je leta 2010 zamenjala zlato ligo. Na programu bo tako skupaj po 12 moških in ženskih disciplin. Na prvih 12 tekmah bo v programu po šest disciplin, ki se bodo neposredno prenašale prek televizije v uri in pol, finalni miting pa se bo z vsemi 24 disciplinami lige odvil v 150 minutah.

Preostale discipline bodo lahko organizatorji pripravili po svojem izboru poljubno zunaj prenosa in tudi zunaj stadiona. Prav slednje bo skušala Iaaf z organizatorji pripravljati še v večjem obsegu kot doslej, da bi v mestnih središčih atletiko bolj približala gledalcem.