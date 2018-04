Zaradi njega je jokalo na milijone ljudi

Skok v športno preteklost

Kitajski atlet Liu Xiang je bil zagotovo ena najbolj žalostnih figur olimpijskih iger v Pekingu leta 2008, potem ko je tik pred štartom zapustil štartni blok in odšel v zadnje prostore atletskega stadiona. Na desetine milijonov ljudi je bilo šokiranih, številni so celo jokali.

Liu Xiang je leta 2004 na olimpijskih igrah v Atenah presenetil športno javnost. Takrat je namreč v teku na 110 metrov z ovirami postal olimpijski prvak, izenačil takratni svetovni rekord in od takrat postal svetovni športni zvezdnik, oboževali pa so ga tudi na Kitajskem. Življenje se mu je po uspehu na OI obrnilo na glavo, a je kljub temu še vedno blestel na največjih tekmovanjih.

Življenjska priložnost, ki je ni želel izpustiti

Leta 2007 je postal svetovni prvak, še leto pred tem pa je na atletskem mitingu v Lozani dosegel svetovni rekord, zaradi katerega je postal še bolj popularen. Vse, kar je dosegel v štirih letih po olimpijskih igrah v Atenah, bi moral kronati na domačih olimpijskih igrah, a mu te niso bile usojene.

Kitajski atlet je imel že leto pred največjim športnim dogodkom težave s stopalom in ahilovo tetivo na desni nogi. Zaradi tega je izpustil kar nekaj tekmovanj in že takrat so se številni spraševali, ali bo sploh pripravljen za največje tekmovanje. Sam je vseskozi trdil, da je pripravljen in nima niti najmanjšega pomisleka, da odstopi od domačih olimpijskih iger, saj je bila to zanj življenjska priložnost.

Za seboj je pustil na deset tisoče navijačev na stadionu in na milijone tistih, ki so ga spremljali prek televizijskih zaslonov. Foto: Guliver/Getty Images

In tega tudi ni storil. Šestnajstega avgusta leta 2008 se je Xiang pojavil na štartu prvega kroga kvalifikacij v teku na 110 metrov z ovirami. Večina gledalcev, na štadionu se jih je bilo 90 tisoč, je prišla samo zaradi njegovega nastopa.

Sledilo je veliko razočaranje. Po prvem štartu, ki je bil zaradi prehitrega štarta prekinjen, je kitajski junak svojo poškodbo le še poslabšal. Ljudi tako rekoč ni zanimalo, kdo je prehitro štartal, ampak zakaj takrat še aktualni olimpijski prvak šepa in odhaja v slačilnico. Za seboj je pustil več deset tisoč navijačev na stadionu "Ptičja kletka" in na milijone tistih, ki so ga spremljali prek televizijskih zaslonov. Številni so bili v šoku, nekateri med njimi, tudi kitajski novinarji, so celo jokali.

Sun HaiPing, trener, se je na novinarski konferenci zlomil. Foto: Guliver/Getty Images

Že zjutraj je začutil bolečino

Na tiskovni konferenci svojih solz ni mogel skriti niti njegov tedanji trener Sun HaiPing. Ta je razkril, da je imel njegov varovanec že šest ali sedem let težave s tetivami. Torej tudi že pred olimpijskimi igrami v Atenah. Liu Xiang je imel ob sebi tri zdravnike, vendar mu niso mogli pomagati.

"Ko se je ogreval, so se znova pojavile bolečine, vendar se je kljub temu odločil, da gre na štart. To je izjemno težek trenutek za vse nas. Govoril sem z njim in je zelo depresiven. Zjutraj je začutil močno bolečino. Nikoli ne bi odstopil, če njegove bolečine ne bi bile neznosne. Težava je ahilova tetiva na desni nogi in bojimo se, da se ne bo vrnil na stezo, saj komaj hodi. Naredil je vse, kar je bilo v njegovi moči, in upamo, da bo to kitajski narod razumel," je v takrat solzah razlagal njegov trener.

V Londonu je bil spet poškodovan. Padel je že na prvi oviri, obsedel, nato pa poljubil zadnjo oviro in odšel v športni pokoj. Foto: Guliver/Getty Images

V Londonu poljubil zadnjo oviro in odšel

Liu se je 13 mesecev po poškodbi vrnil na atletske steze, vendar je bil od takrat naprej le še bleda senca tistega, kar mu je uspevalo pred tem. Od tiste poškodbe mu je uspel le še en velik rezultat, ko je leta 2011 na svetovnem prvenstvu v Daegu osvojil srebrno medaljo.

Leta 2012 je nastopil na olimpijskih igrah v Londonu, kjer si je pri padcu čez prvo oviro obnovil poškodbo tetive. Po eni nogi je priskakal do zadnje ovire na svoji progi in jo poljubil. Že takrat je dal vedeti, da je bila to zanj bržkone njegova zadnja tekma. Uradno se je od tekmovanj poslovil leta 2015, zagotovo pa bo ostal v spominu kot eden najbolj znanih kitajskih športnikov.