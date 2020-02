Svetovni rekorder van Niekerk po dveh letih znova tekmuje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"To je šele začetek"

Južnoafriški atlet Wayde van Niekerk se po več kot dveh letih težav s poškodbami vrača na atletske steze. Svetovni rekorder na 400 metrov je na domačih mitingih slavil v tekih na 100 in 200 metrov ter začel misijo ubranitve olimpijskega naslova na 400 metrov iz Ria de Janeira.

Sedemindvajsetletnik, ki na večjih tekmovanjih ni tekel vse od svetovnega prvenstva v Londonu leta 2017, je na domačih mitingih v preteklem tednu nastopil trikrat in trikrat zmagal.

Na preizkušnjah v Bloemfonteinu je dva teka na 100 metrov opravil v času 10,20 in 10,10, na 200 metrov pa je zmogel čas 20,31. "Lepo se je vrniti na stezo in tekmovati. Dolgo nisem občutil tega adrenalina, zato se zdaj znova učim, kako se s tem spopasti," je za Associated Press dejal olimpijski prvak iz Ria de Janeira, kjer je tudi postavil svetovni rekord na 400 metrov, ki znaša 43,03.

"To je šele začetek," je večje stvari in boljše dosežke napovedal Južnoafričan, ki bo svojo pripravljenost prvič resneje preizkusil konec aprila na državnem prvenstvu svoje domovine. Nastop na DP je eden od pogojev Atletske zveze Južne Afrike za kasnejši nastop na olimpijskih igrah.

Van Niekerk si je sicer križno vez v desnem kolenu strgal leta 2017 na dobrodelni tekmi v ragbiju v Cape Townu. Potem ko je sezono 2018 izpustil, je leta 2019 naletel na nove težave s kolenom, zaradi česar je bil primoran končati priprave na lansko svetovno prvenstvo v Dohi.

