Svetovni rekorder se spogleduje z velikim tokijskim podvigom

Ugandski tekač Joshua Cheptegei, ki je letos odtekel svetovna rekorda tako na 5.000 kot 10.000 metrov, bo prihodnje leto lovil prvi olimpijski naslov. Ne samo enega, kar dva. Kaj takega je do zdaj v zgodovini atletike uspelo samo sedmim tekačem.

Joshua Cheptegei bo v prihodnjem letu lovil svojo prvo olimpijsko medaljo, želi pa kar dve zlati. Foto: Guliverimage

Samo sedmim atletom do zdaj je uspelo na enih olimpijskih igrah zmagati v najdaljših preizkušnjah na atletski stezi, nazadnje je za tak podvig poskrbel Britanec Mo Farah, ki je dvojni olimpijski naslov v tekih na 5.000 in 10.000 metrov osvojil kar dvakrat, v Londonu 2012 in Riu de Janeiru 2016, morda bomo že v Tokiu dočakali osmega.

"Preplezati bom moral veliko goro, a to je moj cilj. Čaka me težka naloga, tako fizično kot psihično bo težko, a drugega kot dveh zlatih medalj ne bom imel v mislih," je za BBC povedal Joshua Cheptegei, ki je lani navdušil s svetovnima rekordoma v obeh disciplinah. Na 5.000 metrov je v Monaku tekel 12.35,36, na enkrat daljši razdalji pa v Valencii 26:11,00.

Kdo je Joshua Cheptegei?

Cheptegei se je v obeh disciplinah preizkusil že na zadnjih olimpijskih igrah, a je bil pred štirimi leti in pol v Riu de Janeiru še daleč od statusa, ki ga v svetovni atletiki uživa danes. V Braziliji je kot najstnik v krajši disciplini pristal na osmem mestu, na daljši razdalji pa še dve mesti višje.

Na največjih tekmovanjih je Cheptegei medalje sicer še osvajal, dve je prinesel s svetovnih prvenstev. Leta 2019 je bil v Dohi zlat na 10.000 metrov, v isti disciplini pa dve leti pred tem v Londonu končal na drugem mestu. Pohvali se lahko tudi z dvema zlatima medaljama z lanskega svetovnega prvenstva v krosu v Aarhusu na Danskem, kjer je bil najhitrejši tako na krajši kot na daljši razdalji.