Joshua Cheptegei je od decembra lani do danes postavil kar štiri različne svetovne rekorde v tekih na stezi in cesti. Foto: Reuters

Joshua Cheptegei, svetovni prvak iz Dohe 2019 in svetovni podprvak iz Londona 2017 v teku na 10.000 metrov, je očitno naslednje veliko ime tekaškega sveta. Potem ko je ta 24-letni tekač iz Ugande pred dvema mesecema Kenenisi Bekeleju odvzel 16 let star svetovni rekord v teku na 5.000 metrov, je zdaj sloviti Etiopijec ostal še brez rekorda na enkrat daljši razdalji, ki je trajal 15 let.

V Valencii je Bekelejev čas 26:17,53 Cheptegei popravil za več kot šest sekund. Nov svetovni rekord v teku na 10.000 metrov zdaj znaša 26 minut in okroglih 11 sekund.

Sijajni tekač iz Ugande je tekel še četrti svetovni rekord v desetih mesecih. Decembra lani je postavil nov mejnik v cestnem teku na pet kilometrov, februarja letos je na cestnem teku rekord postavil še na deset kilometrov, avgusta mu je uspel še svetovni rekord na 5.000 metrov na stezi in zdaj še na enkrat daljši razdalji.

Takole je Joshua Cheptegei pritekel do svetovnega rekorda:

AND ANOTHER ONE! Joshua Cheptegei gives us another world record to be hype about today. 26:11.02 in the 10k!🔥🤯https://t.co/fRnXgSeCkP pic.twitter.com/KRUmhSBuR3 — FloTrack (@FloTrack) October 7, 2020

Da je bil tekaški večer v Valencii popoln, pa je že pred Cheptegeijem poskrbela tudi Etiopijka Letesenbet Gidey, ki ji je rekordna znamka 14:06,62 uspela v ženskem teku na 5.000 metrov.

Prejšnji rekord rojakinje Tirunesh Dibabe je popravila za pet sekund in pol (14:11,15).

"Zelo sem vesela. To so bile moje dolgoletne sanje. Za mano je poseben večer," je po sijajnem nastopu povedala komaj 22-letna tekačica, sicer srebrna v teku na 10.000 metrov z zadnjega svetovnega prvenstva v Dohi.

Dan svetovnih rekordov, kot so organizatorji poimenovali tokratni posebni miting, si je v Valencii s tribun lahko ogledalo 400 ljudi.

Oba novopečena rekorderja sta imela med tekom na voljo narekovalce tempa.

Takole je v cilj ob novem svetovnem rekordu prišla Letesenbet Gidey: