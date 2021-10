Gideyeva do svetovnega rekorda v polmaratonu

Svetovna atletika (WA) vodi dva svetovna rekorda na tovrstnih preizkušnjah, 23-letna Gideyeva pa je najboljšo znamko postavila v mešani konkurenci, v kateri istočasno preizkušnjo začnejo tako moški kot ženske.

V zgolj ženski konkurenci ima svetovni rekord Kenijka Peres Jepchirchir z 1:05:16 ure, tekla pa ga je lani na Poljskem.

V moški konkurenci je sicer svetovni rekord v polmaratonu prav tako padel v Valencii, ko je lani Kenijec Kibiwott Kandie traso zmogel v času 57:32 minute. Tokrat je zmagovalec Abel Kipchumba za 21-kilometrsko preizkušnjo potreboval 58:03 minute. Za nekaj sekund je ugnal rojaka Rhonexa Kipruta.

Zaradi novega koronavirusa odpovedali maraton v Wuhanu

Organizatorji so zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom v zadnjem hipu odpovedali maraton v Wuhanu, ki so ga po načrtih želeli izpeljati danes. Novega datuma tekaške preizkušnje v tem kitajskem velemestu, kjer so ob koncu leta 2019 zabeležili prve primere koronavirusne bolezni, še niso sporočili.

Francoska tiskovna agencija AFP navaja izjavo organizacijskega odbora wuhanskega maratona, da maratona ne morejo izpeljati v načrtovanem terminu zaradi potrjenih primerov covida-19 v več kitajskih mestih.

Prvič so maraton pod okriljem svetovnega atletskega združenja (IAAF) izpeljali leta 2016, lani maratona niso izpeljali zaradi pandemije covida-19. Letošnja odločitev je bila nenadna in nepričakovana, saj je organizacijski odbor v začetku prejšnjega tedna potrdil, da bo tekmovanje lahko potekalo na načrtovani datum.

Na maratonu naj bi se zbralo 26.000 tekačev, od tega jih je bilo 10.000 prijavljenih na najdaljšo razdaljo 42,195 km, vendar so tekaško tekmovanje odpovedali, da bi se izognili tveganjem za širjenje virusa.

Za zdaj pekinški maraton, ki je načrtovan naslednjo nedeljo, ostaja na sporedu.