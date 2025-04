Evropski in svetovni podprvak v metu diska Kristjan Čeh bo do konca meseca na pripravah v Novem mestu, kjer pili formo za novo sezono. V njej bo na vrhuncu septembra v Tokiu, kjer bo branil srebro na svetovnem prvenstvu. Njegov cilj je tudi, da bi naslednje leto odšel v ZDA, kjer želi izboljšati svetovni rekord.

Tega je nedavno, 12. aprila, na mitingu v Ramoni v ZDA v metu diska dosegel litovski atlet Mykolas Alekna. Dvaindvajsetletnik je na zaradi vetrov ugodnem prizorišču za mete vrgel 75,56 metra. Tam je že lani postavil rekordno znamko s 74,35 metra, ko je zrušil 38 let star rekord Nemca Jürgena Schulta (74,08). Na letošnjem mitingu v Romoni je kar pet tekmovalcev preseglo 70 m, drugi je bil Avstralec Matthew Denny s 74,78 m.

Deljena mnenja glede rekorda

"Med metalci in trenerji v metu diska so mnenja po tem rekordu deljena. Dobro je sicer, da se rekord izboljšuje, a so bili v Ramoni nenormalno dobri vremenski pogoji, kar se tiče vetra. V Estoniji, kjer sem bil tedaj, so v medijskih poročilih o tem dejali, da bi bil pri njih zaradi vetra s 70 km na uro in več rdeč alarm, vsi vrtovi lokalov bi se takoj pospravili in bi prebivalce pozvali, naj ostanejo v stavbah," je razmere slikovito opisal najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja.

Kljub temu pa pri Ptujčanu ostaja želja, da se tudi sam vpiše med svetovne rekorderje. "Načrt je, da se naslednje leto odpravim v Ramono. To bo lažje, ker bo letos sezona zelo dolga, naslednje leto pa ne in bo le ena vrhunska tekma v metu diska, evropsko prvenstvo. Zato bo več manevrskega prostora za pripravo na EP in tudi na Ramono. Sedemdeset metrov je vrhunski izid, a mislim, da je možno doseči ne le prek 75 m, ampak tudi 78 m. A seveda ne na veliki tekmi ali mitingu, ampak v kraju z res dobrimi pogoji," je pred treningom v dolenjski prestolnici želje razkril Čeh.

Foto: Guliverimage

Sklepne priprave bo opravil doma

Na sezono se je zadnja leta pripravljal v Estoniji, kjer živi večji del leta, a se je odločil, da bo sklepne priprave tokrat opravil doma. "Omogočili so mi res dobre pogoje za vadbo. Občutki po treningih so dobri in po vsaki vadbi dobim boljši občutek za disk in tudi vse dlje leti. Forma še ni najboljša, še so rezerve. Konec septembra je največja tekma leta in do SP je še dovolj časa za izboljšave."

To bo njegova najdaljša sezona doslej, začel jo bo 16. maja na diamantni ligi v Dohi. "Avgusta je bila običajno največja tekma sezone ali pa celo konec julija, potem je bilo malo padca forme, ki pa je bila še vedno dovolj dobra za septembrske tekme. Zato bo letos zahtevno tekmovati."

Glavni cilj bo SP v Tokiu

Ker je svetovni rekord v njegovih načrtih prihodnje leto, ima letos nekoliko nižji cilj glede daljav. "Na vsaki tekmi je znova moj cilj, da presežem 70 m. Prav tako si želim nov državni in s tem osebni rekord. To so že kar velike daljave, glavni cilj pa bo SP v Tokiu. Dolga sezona je vplivala tudi na načrt mojih priprav. Doslej smo veliko delali na tehniki, lani ni bila idealna in se mi je podrla."

Tekmovalno je sicer sezono odprl v Nikoziji 15. marca, kjer mu na evropskem pokalu v metih ni uspelo nadaljevati niza zmag, zgrešil jo je za osem centimetrov. S 65,69 metra je zasedel drugo mesto. "Na Ciper sem odšel brez specifičnih priprav na to tekmo, ki je bila kontrolna, da bi preverili formo. Šele v zadnjih serijah sem res pričel tekmovati, a je bil nastop vseeno soliden," je ocenil slovenski rekorder.

Foto: www.alesfevzer.com

Skupaj s Tino Šutej bo kapetan slovenske reprezentance

V Mariboru so ga skupaj s Tino Šutej v sredo izbrali za kapetana slovenske reprezentance. Ta se bo na ekipnem evropskem prvenstvu potegovala za uvrstitev v prvo ligo. Tekmovanje druge divizije, v kateri je tudi Slovenija, bo 28. in 29. junija.

"Lepo bo tekmovati doma, na Štajerskem. Zagotovo bo to dobra tekma, dobro vzdušje pred domačimi gledalci. Ne čutim sicer večjega pritiska zaradi tega. Ta je večji na velikih tekmah na tujem zaradi pričakovanj, da posegam po najvišjih mestih in medaljah. Pred nekaj leti si še nisem mislil, da bom zgled mlajšim. To so lepi občutki in tudi zavezujoči," je ocenil Čeh.

