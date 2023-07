Svetovna rekorderka Amusan v preiskavi zaradi kršitve dopinških pravil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tobi Amusan, svetovna rekorderka in svetovna prvakinja v teku na 100 m ovire, je v preiskavi zaradi kršitve dopinških pravil.

Svetovna rekorderka in svetovna prvakinja v teku na 100 m ovire, nigerijska atletinja Tobi Amusan, je v preiskavi zaradi kršitve dopinških pravil. Na Instagramu je potrdila, da je v preiskavi Komisije z integriteto športnikov (AIU), ki je objavila, da je trikrat neupravičeno manjkala na testiranjih v zadnjih 12 mesecih.

Zaradi tega ji grozi prepoved nastopanja in posledično na svetovnem prvenstvu v drugi polovici avgusta v Budimpešti ne bi mogla braniti zlate medalje, ki jo je osvojila lani v ameriškem Eugenu, ko je 26-letna in vsega 1,56 m visoka atletinja z 12,12 sekunde postavila tudi svetovni rekord.

Amusan je zapisala, da je "čista" atletinja ter da jo testirajo mogoče celo bolj pogosto kot ostale. "Testirana sem bila tudi v času, ko naj ne bi bila prisotna na tretji očitani odsotnosti. Borila se bom in o mojem primeru bodo odločali trije arbitri še pred SP avgusta ... Verjamem v to, da bo primer odločen v moj prid in bom nastopila na SP," je prepričana Nigerijka.

Zadnjič je tekmovala v nedeljo na diamantni ligi na Poljskem in zmagala z rekordom mitinga (12,34).