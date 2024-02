Svetovna atletika začasno suspendirala španskega atleta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovna atletika je zaradi treh kršitev javljanja svoje lokacije za namene dopinškega preizkusa v zadnjem letu začasno suspendirala španskega srednje- in dolgoprogaša Mohameda Katirja, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Petindvajsetletni Katir je na lanskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti osvojil odličje srebrnega leska v teku na 5000 metrov, leto dni pred tem je bil v Eugenu bronast na 1500 metrov, na evropskem prvenstvu v Münchnu 2022 pa je osvojil srebro na 5000 metrov.

Katir je v zvezi s tem dejal, da je bil v zadnjem letu podvržen številnim testiranjem krvi in urina, vsi njegovi vzorci pa so bili negativni. V Maroku rojeni Španec je tudi odločno zavrnil, da se je namerno izognil testiranju, kar mu očitata krovna zveza in enota za atletsko integriteto (AIU).

"Obtožen sem, da sem se namerno izognil testiranju, a vselej sem bil po datumu in uri dosegljiv na krajih, ki sem jih posredoval AIU," je še dodal Katir.

Španska atletska zveza (RFEA) je zapisala, da je Katirju, potem ko je bila uradno obveščena, da je zoper njega stekel disciplinski postopek, nemudoma odvzela licenco za nastopanje na atletskih tekmovanjih.

Preberite še: