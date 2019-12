Super mamica z nevsakdanjo pričesko napovedala velik podvig

Ena najboljših šprinterk vseh časov, večkratna svetovna prvakinja in olimpijska prvakinja v teku na 100 metrov, Jamajčanka Shelly-Ann Fraser-Pryce, je razkrila cilje za leto 2020 in napovedala, da bo na olimpijskih igrah v Tokiu po daljšem času nastopila v obeh šprinterskih preizkušnjah, tudi v teku na 200 metrov. Cilj so tri zlate medalje, še s štafeto 4 x 100, potem pa je na olimpijskih igrah ne bomo več videli.

Devet zlatih in dve srebrni medalji s svetovnih prvenstev. Dve zlati, tri srebrne in bron z olimpijskih iger. To so medalje, ki jih je Shelly-Ann Fraser-Pryce do zdaj osvojila na največjih tekmovanjih, pa čeprav se je vmes odločila za materinstvo in leta 2017 rodila.

Super mamica, ena najboljših šprinterk vseh časov, je večino medalj osvojila v svoji paradni disciplini 100 metrov in z jamajško štafeto, v teku na 200 metrov pa je na največjih tekmovanjih nastopila le dvakrat. Na olimpijskih igrah v Londonu, kjer je bila druga, in na svetovnem prvenstvu v Moskvi 2013, kjer je zmagala in iz Rusije prinesla kar tri zlate medalje.

Z enakimi cilji se bo zvezdnica svetovne atletike, ki bo v petek dopolnila 33 let, podala tudi na olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu.

Podobno je želela že letos, ampak ...

"Šla bom na dvojno krono. Že letos sem želela zmagati v obeh disciplinah, a je imel trener z menoj drugačne načrte. Poslušala sem ga, saj on najbolje ve, kaj je dobro zame," je povedala Jamajčanka, ki pozornost svetovne javnosti vzbuja tudi z neprestanim menjanjem barvitih pričesk, in potrdila, da bodo naslednje olimpijske igre, ki bodo zanjo četrte, tudi zadnje.

Z letošnjega svetovnega prvenstva v Dohi je Fraser-Pryceova sicer prinesla dve zlati medalji, zmagala je v teku na 100 in s štafeto 4 x 100 metrov.

Olimpijske igre v Tokiu bodo njene četrte in tudi zadnje. Foto: Reuters

Dan, ko bo odšla, se bliža, a se ga niti najmanj ne boji

"Vedno sem hvaležna, da lahko zastopam svojo državo, družino in sebe, ampak igre v Tokiu bodo moje zadnje. O tem ni dvoma," je načrte za prihodnost razkrila Fraser-Pryceova, ki tega, kdaj se bo dokončno upokojila, še ne ve, a je prepričana, da ji takrat ne bo težko.

"Nimam nobenih občutkov. Pogrešala bom šport, a bom dobro. Ne zdi se mi, da bo težko, ko se bom upokojila. Atletika je samo ena od stvari, ki jih počnem v življenju," je prepričana atletinja, ki se lahko pohvali z osebnima rekordoma 10,70 na 100 in 22,09 na 200 metrov.

