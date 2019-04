Šturm in Kršinarjeva nova državna prvaka v teku na 10 kilometrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najhitrejši člani od leve proti desni: Timotej Bečan, Matej Šturm in Simon Navodnik. Foto: Peter Kastelic/AZS

Matej Šturm (AD Slovenska Bistrica) in Neja Kršinar (KGT Papež) sta nova državna prvaka v teku na 10 tisoč metrov. Šturm je 25 štadionskih krogov v Velenju pretekel v času osebnega rekorda 31:34,98, Kršinarjeva, ki je nastopila slab teden po maratonskem nastopu, pa je slavila s časom 36:39,27.

Članska tekma, z njimi so tekli tudi mlajši člani in starejši mladinci, je bila na sporedu kot zadnja, takoj po poku štartne pištole pa se je na prvo mesto postavil gorski tekač Timotej Bečan (Papež). Ta je že pred tekmo napovedal, da ne bo taktiziral, saj želi preveriti svojo pripravljenost na tej razdalji.

V zadnjih 100 metrih izkoristil svojo hitrost in švignil mimo

Občasno je dobil nekaj pomoči sotekmovalcev, a večino časa je bil na čelu kolone, ki se bila iz kroga v krog vse krajša. Ko je že kazalo, da se bodo v zaključku za zmago udarila trojica tekačev, je popustil še Simon Navodnik (Kladivar) in le še Šturm je sledil tempu 22-letnega Medvodčana, ki pa je bil dovolj močen, da je v zadnjih 100 metrih izkoristil svojo hitrost, švignil mimo in se veselil naslova državnega prvaka.

Bečan je v cilj pritekel dobri dve sekundi za zmagovalcem, bron pa je pripadel Navodniku, ki je tekel 31:53,58.

Med članicami je zmagala Neja Kršinar. Foto: Peter Kastelic/AZS

Le nekaj dni po maratonskem nastopu do državnega naslova

Med dekleti je slavila Kršinarjeva, ki je pretekli konec tedna v Rotterdamu uspešno pretekla svoj prvi maraton. Članice so tekle skupaj z mlajšimi članicami in mlajšimi mladinci, tako da so imela dekleta na stezi tudi družbo fantov, kar se je izkazalo za zelo dobrodošlo.

Med mlajšimi članicami je nastopila le Melani Knez (Kronos, 40:59,26), med mlajšimi člani pa je državni naslov osvojil triatlonec Matevž Planko (AK Šentjur) s časom 32:51,67.

