Aktualna evropska podprvakinja v maratonu suspendirana zaradi dopinga

To naj bi bila njena druga kršitev pravil. Atletinja, srebrna tudi na EP 2014 v Zürichu na 10.000 m, se brani, da je bil dogodek 27. marca vse kaj drugega kot dopinški test. A kljub temu ne bo mogla nastopiti to nedeljo na maratonu v Parizu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To, kar se je zgodilo 27. marca, je bilo vse kaj drugega kot dopinški test. To je bil napad, popoln nesporazum. Trije ljudje so tekli za mano, eden me je prijel za ramo in dejal: Francoska policija, kje je Samir Dahmani (njen partner in trener)," je v solzah na novinarski konferenci povedala Calvinova. Pri tem, je dejala atletinja, je po tleh padel tudi njen sin, ki je hodil ob njej.

Calvinova je o incidentu nato poročala tudi maroški policiji in dodala, da ni skušala pobegniti. Francoska protidopinška agencija je o incidentu pojasnila, da njeni agenti nikoli ne uporabljajo sile ter da so obtožbe Calvinove zelo resne in brez vsakih podlag.