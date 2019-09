Semenya z atletskih stez na nogometne zelenice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Hvaležna sem za to priložnost ter cenim ljubezen in podporo, ki sem jo že dobila v klubu. Veselim se nove poti in upam, da bom klubu lahko čim bolj pomagala," je za spletno stran južnoafriškega kluba JVW dejala 28-letnica.

Ustanoviteljica kluba in kapetanka južnoafriške reprezentance, Janine Van Wyk, pravi, da je počaščena, da bo Semenya svoje nogometno znanje razkazovala ravno pri njih.

Dvakratna olimpijska prvakinja v teku na 800 metrov, Semenya, na prihajajočem svetovnem prvenstvu ne bo mogla braniti zlatega odličja zaradi pravila Mednarodne atletske zveze (IAAF). To določa, da ženske na tekmi lahko nastopijo na srednjih progah le, če v krvi nimajo več kot pet nanogramov testosterona na liter krvi. Obenem pravilo atletinjam nalaga, da morajo v določenem obdobju znižati vrednost, denimo z jemanjem hormonskih kontracepcijskih sredstev.

Semenya se je na odločitev IAAF sicer pritožila, a je tako Mednarodno športno razsodišče (Cas) kot švicarsko vrhovno sodišče njeno pritožbo zavrnilo.

