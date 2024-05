Še dve srebrni in štiri bronaste medalje za Slovenijo v Izmirju

Drugi dan 77. balkanskega prvenstva v turškem Izmirju je slovenska atletika osvojila dve srebrni in štiri bronaste medalje. Druga sta bila Nika Glojnarič (Brežice) na 100 m ovire s 13,16 sekunde in Jan Vukovič (Kladivar) na 800 m (1:49,01). Bron so osvojili Filip Jakob Demšar (Mass) na 110 m ovire s 13,66 sekunde ter štafeti na 4 x 400 m in Leja Glojnarič (Brežice).

Sestra Nike Glojnarič je dvodnevno tekmovanje v sedmeroboju končala s 5051 točkam. Lani je uspešno nastopila na evropskem prvenstvu gluhih v poljskem Szczecinu z zlatom v mnogoboju.

Prvi dan balkanskega prvenstva prvenstva v Turčiji je edini slovenski naslov osvojil Rok Ferlan (Triglav Kranj) v teku na 400 m je s časom 45,69 sekunde postavil osebni rekord.

Četrta je bila za drugi slovenski dosežek uvodnega dneva Neja Filipič (Mass) v troskoku s 14,10 m, bron je zgrešila za devet centimetrov, zlato pa za 23. Drugi dan so bili četrti še Robert Renner (Mass) v skoku s palico (5,20 m), Filip Dominković (Velenje) v metu kopja s 73,22 m in v skoku v daljino Urša Matotek (Dolenjske Tolice, 6,35 m).

Za konec drugega dne sta bili tretji slovenski štafeti 4 x 400 m. Med atletinjami so Karolina Zbičajnik, Maja Pogorevc, Agata Zupin in Ajda Kaučič tekle 3:36,03 in za dobrih pet sekund zaostale za tri leta starim državnim rekordom (3:30,90).

Moška štafeta 4 x 400 m v sestavu Rok Ferlan, Luka Janežič, Jan Vukovič in Rok Markelj je bila tretja s 3:08,24. S tem je za pet sekund in pol zaostala za slovenskim rekordom (3:02,70) iz leta 1999.

Na peti oviri jo je zmanjkalo

Pred Glojnaričevo je bila na visokih ovirah le Ciprčanka Natalija Hristofi (13,13). "Zadovoljna sem s tekmo, vem pa, da sem imela še rezerve med ovirami. S Ciprčanko sva se z rokami neprestano teple od četrte do osme ovire. To se je najbolj pokazalo na peti oviri, ko me je zmanjkalo. Malo smole sem imela tam, ampak taka je naša disciplina. Tehnično sem imela dober tek. Če ne bom imela takih težav kot tokrat, bom lahko gladko tekla pod 13 sekundami. Upam, da na evropskem prvenstvu v Rimu," je sporočila Glojnarič.

Vukovič je imel v eni uri dva teka. "Kar naporno, pa tudi vremenski pogoji so malo otežili vse skupaj. Pred ogrevanjem za 800 m je bilo pravo neurje. Zelo sem zadovoljen z uvrstitvijo, bila je zelo močna konkurenca. A taktično nisem najbolje tekel, po načrtu naj bi tekel v ospredju, a sem po prvih 200 m moral upočasniti ritem. Nato sem čakal na finiš. V štafeti smo nato naredili vse, kar je bilo v naših močeh in nismo veliko zaostali na Ukrajinci in Turki," je pojasnil Vukovič.

Njegov uspeh je na dva stadionska kroga dopolnil Rok Markelj (Slovan) s petim mestom (1:49,41). Demšarja sta ugnala le Avstrijec Enzo Diessl (13,48) in Romun Alin Lonut Anton (13,59).

Filipa Jakoba Demšarja sta premagala le Avstrijec in Romun. Foto: Peter Kastelic/AZS

Po osmi oviri ...

"Čas, ki sem ga dosegel, je soliden. V prvem delu sem bil poleg Diessla in sva se borila za prvo mesto. Še vedno imam malo posledic zaradi jemanja zdravil po bolezni. To se je poznalo na koncu, po osmi oviri mi je noga ostajala preveč zadaj in sem zaradi napačnega položaja telesa izgubljal čas. A sem bolje nastopil kot na prejšnji tekmi in grem lahko optimistično naprej, tudi v luči nastopa na evropskem prvenstvu. Za uvrstitev na olimpijskih igrah pa bom moral še bolje nastopiti," je pojasnil Demšar.

Šesta časa sta v teku na 200 m dosegla Pika Bikar Kern (Triglav) s 24,20 in Andrej Skočir (Mass, 21,47), Matevž Šuštaršič (Krka) pa je bil na pol stadionskega kroga 13. (21,74). Klemen Vihar (Kranj) je bil prav tako šesti na 3000 m zapreke (9:12,51)

Deseta je bila Maja Bedrač (Ptuj) v skoku v daljino (6,01 m), Tadej Hribar (Krka) pa 11. v metu diska (51,69 m).

