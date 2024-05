Ferlan z osebnim rekordom do naslova balkanskega prvaka

"Super, spet sem tekel osebni rekord in sem zadovoljen. Končno sem postal tudi balkanski prvak in sem zelo vesel. Mislil sem, da bo nastopil še ukrajinski tekmovalec, ki je imel boljši prijavljeni čas od mene. Na končni startni listi ga ni bilo in sem bil nato favorit za zmago. To sem upravičil, tekel sem tako, kot znam in sem že večkrat to storil v tej sezoni. Imam še malo rezerve. Rad bi dobil dobro skupino, da bi me 'vlekli' tekmeci naprej. Poleg tega tudi pogoji niso bili najboljši. Veter je skoraj ves čas, posebej pa v drugih in tretjih sto metrih, zelo pihal v prsi. Ta čas mi kaže tudi zelo dobro glede nastopa na evropskem prvenstvu v Rimu," je bil zadovoljen Rok Ferlan.

Neja Filipič spet prek 14 metrov

Neja Filipič je spet preskočila 14 metrov. Foto: Sportida "Najprej sem se zelo lovila pri iskanju pravega zaleta. Veter je zelo pihal in si nisem upala teči zaleta na polno. Potem sem 'brez odrivne deske' skočila 14,04 m. V naslednjem poskusu sem po dveh skokih prišla do odrivne deske za daljino, kar pomeni, da je bil skok zelo dolg. Vendar nisem zdržala trenja na deski in sem se le iztekla v jamo za pristanek. V zadnjem skoku sem dosegla svojo največjo daljavo. Tekma je sicer pokazala, da sem za EP dobro pripravljena, vendar moram zaradi višje hitrosti prilagoditi čas odrivov v skokih, da bom imela boljšo položaj telesa," pa je pojasnila Neja Filipič.

Še kup dobrih izidov

Anej Čurin Prapotnik je bil peti. Foto: Anže Malovrh/STA Anej Čurin Prapotnik (Ptuj) je bil peti v finalu na 100 m (10,28), v kvalifikacij pa tretji (10,33). Peta sta bila tudi v teku na 400 m Luka Janežič (Kradivar, 46,41) in Agata Zupin (Velenje) na 400 m ovire (58,03). Šesti sta bili Veronika Domjan (Ptuj) v metu diska (53,09 m) in na 400 m Maja Pogorevc (Slovenj Gradec, 53,50), deseta je bila na tej razdalji Ajda Kaučič (Poljane Maribor, 54,92). Osma je v cilj na 800 m pritekla Veronika Sadek (Slovan, 2:03,42).

Blaž Zupančič (Mass) je bil 12. v suvanju krogle (16,98 m). Na 13. mrestu je tek na 100 m končal Jernej Gumilar (Mass, 10,66), to mesto je v troskoku dosegla Eva Pepelnak (Kladivar, 13.12 m). Vika Rutar (Slovan) je na 15. mestu na 400 m ovire (1:00,50), na 16. Tan Černigoj (Mass) v skoku v daljino (7,01 m).

Zaradi napake v predajah štafeta 4 X 100 m (Čurin Prapotnik, Gumilar, Andrej Skočir in Matevž Šuštaršič) ni prišla do cilja. Jerneja Smonkar (Velenje) je odstopila na 800 m zaradi poškodbe ahilove tetive, Dino Šubašić (Velenje) pa si je še pred tekmo v skoku v daljino poškodoval stegensko mišico.

