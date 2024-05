Guček še enkrat potrdil dobro formo pred Parizom

"Zelo sem zadovoljen, saj je bila kar dobra konkurenca. Po občutku sem zelo dobro tekel in se zelo veselim naslednje tekme v Ostravi, kjer bo še boljša konkurenca. Tam bom gotovo tekel še hitreje. Ampak s tem se bo obremenjujem, vesel sem, da sem dobro tekel," je po nastopu dejal Matic Ian Guček.

V Kranju je 11. maja z 48,66 sekunde izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord in se z izpolnjeno mednarodno normo (48,70) uvrstil tudi na OI v Parizu. Prejšnji rekord, 48,91, je tekel 5. avgusta 2022 v kolumbijskem Caliju. Tedaj je osvojil naslov mladinskega svetovnega podprvaka in izboljšal 42 let star članski državni rekord Roka Kopitarja.