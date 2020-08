Rusi so plačali več kot pet milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovna atletika je potrdila, da je v torek pozno popoldne od Ruske atletske zveze (Rusaf) dobila 5,33 milijona evrov (6,31 milijona dolarjev), ki jih je morala ta plačati, da bi se izognila izključitvi in popolne prepovedi nastopanja ruskih športnikov na velikih atletskih tekmovanjih.

Že marca letos je bila Rusafu izrečena kazen zaradi napak v postopku javljanja prebivališča skakalca v višino Danila Lisenka, potrebnega za izvajanje dopinških kontrol, dodatno olje na ogenj pa so prilili "izgubljeni" pomembni dokumenti o tem in drugih primerih v pisarni Rusafa.

Rusaf ni imel dovolj sredstev, da bi bila do 1. julija, prvotnega roka za plačilo, kazen poravnal. Svetovna atletika je nato na seji sveta 30. julija Rusiji dala rok, da mora do 15. avgusta plačati 4,2 milijona evrov kazni in 1,1 milijona evrov dodatka za procesne stroške, sicer bi Rusafu grozila izključitev iz Svetovne atletike, vsem Rusom pa prepoved udeležbe na velikih atletskih tekmovanjih.

Rusko športno ministrstvo je zato v sredo, 12. avgusta, rezerviralo proračunski denar in ga nato tudi nakazala Rusafu. Tako postopanje je pred sejo sveta Svetovne atletike 30. julija napovedal tudi ruski minister za šport Oleg Maticin in nato poslal tudi pismo potrditve tega dogovora.

Rusi upajo k polni vključitvi svojih športnikov

Rusi upajo, da bodo skupaj s Svetovno atletiko naredili še naslednje korake k polni vključitvi svojih športnikov na atletska tekmovanja tudi pod rusko zastavo.

Krovna atletska zveza je Rusaf zaradi številnih dopinških škandalov in v preteklosti s strani države podprtega sistematičnega dopinga suspendirala že novembra leta 2015. Na mednarodnih tekmovanjih lahko Rusi, ki morajo izpolnjevati dodatne pogoje, nastopajo samo kot posamezniki pod nevtralno zastavo.

Posebna skupina Svetovne atletike od Rusov zahteva ne le omenjeno plačilo kazni temveč tudi veliko večji napredek kot doslej pri izvajanju dopinških kontrol in polno sodelovanje s svetovnimi organizacijami, ki urejajo to področje.