Rekordni proračun Atletske zveze

Za vrhunsko atletiko so dodatni denar namenili že v začetku leta, sedaj pa bo na voljo tudi za tiste, ki so letos potrdili merila za selekcije AZS.

Podprli so tudi izvedbo balkanskega prvenstva do 18 let julija naslednje leto v Mariboru, kar bo prvo večje mednarodno atletsko prvenstvo na stadionih v Sloveniji po več kot četrt stoletja oziroma mladinskem evropskem prvenstvu v Ljubljani 1997. Tovrstna mladinska tekmovanja so tudi največja atletska prvenstva, ki so lahko v Sloveniji, saj naša država nima ustreznih objektov, ki bi zadostili standardom za izvedbo velikih članskih tekmovanj.

Ker sta po vrsti odstopila dva nacionalna trenerja, Branko Škof za dolge in srednje proge, ter Matija Šestak za sprinte in ovire, so se pogovarjali tudi o naslednikih. Za Šestaka ga še niso določili, Škofa pa bo nadomestil Borut Retelj. UO je izrazil tudi podporo predsedniku strokovnega sveta zveze Albertu Šobe, tudi v luči nemotenih priprav na OI v Parizu čez osem mesecev.

