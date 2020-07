Razšla se je s trenerjem: Prvič slišim za takšen razlog

Donna Vekić je do nadaljnjega brez trenerja, potem ko se je razšla s Torbenom Beltzom, ki je pred tem treniral Angelique Kerber, dvakratno zmagovalko turnirjev za grand slam. Vekićeva je pod vodstvom nemškega trenerja dosegla tri uvrstitve v finale na turnirjih WTA, prav tako se je enkrat uvrstila v četrtfinale OP ZDA, lani pa se je prvič v karieri prebila med dvajset najboljših igralk na svetu.

Well this is the first time I’m hearing of different views in practice and tournament schedules...? 😂😂😂 — Donna Vekic (@DonnaVekic) July 8, 2020

Donna Vekić je trenutno 24. igralka sveta. Foto: Gulliver/Getty Images

Novico, da sta se razšla, je na družbenih omrežjih sporočil trener. "Na žalost sva imela Donna in jaz drugačen pogled na razpored treningov in turnirjev za povratek na turnejo. Zaradi tega greva vsak svojo pot. Hvala Donni za zadnji dve leti in pol. Bila je sijanja vožnja in užival sem v sodelovanju. Pripravljen sem na novo pustolovščino," je zapisal Beltz.

Prvič je slišala za kaj takšnega

A je, kot kaže, šlo za nekaj več kot samo to, kar je navedel nemški trener. Kmalu po njegovem objavi se je oglasila Donna, ki ni najbolje razumela sporočila svojega trenerja.

"No, to je prvič, da slišim za različne poglede na trening in urnik turnirjev," je zapisala teniška igralka iz Osijeka, ki zadnja leta živi v Monaku. Kaj je bil dejanski vzrok za razhod, očitno vesta le onadva.

Dona Vekić je do zdaj s turnirskimi nagradami zaslužila 4,2 milijona dolarjev (3,7 milijona evrov). V letošnji sezoni je odigrala štiri turnirje.