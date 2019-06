Ratejeva osma, Janežič deseti na svetovni lestvici v svojih disciplinah #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljša slovenska atleta zadnjega obdobja Martina Ratej in Luka Janežič sta na svetovni lestvici Mednarodne atletske zveze (IAAF) med deseterico v svojih disciplinah. Martina Ratej je osma v metu kopja s 1231 točkami, Janežič pa je v teku na 400 m na desetem mestu (1247 točk).

V metu kopja vodi Kitajka Lu Huihui (1366), srebrna in bronasta na svetovnih prvenstvih 2107 in 2015. Ratejeva, četrta na lanskem evropskem prvenstvu v Berlinu, ima na lestvici najboljših petih izidov, ki štejejo kot povprečje za lestvico, še vedno zgolj dosežke iz lanske sezone, med njimi je bil najboljši dosežek 66,10 m z državnega prvenstva v Celju, ki ji je prinesel 1251 točk.

Maruša Mišmaš je 14. na 3000 m zapreke (1228), na lestvici pa ima upoštevane zgolj tri izide. Anita Horvat je na 400 m na 20. mestu (1186). Tina Šutej je 29. v skoku s palico (1127), Maruša Černjul pa 40. v skoku v višino (1111), osma pa med slovenskimi atletinjami po točkah.

Maja Mihalinec je sicer 87. na lestvici Iaaf na 100 in 200 m ter na 60 m v dvorani (1135) in četrta med slovenskimi atletinjami. Peta je Šutejeva, šesta pa Joni Tomičič Prezelj, ki je 121. na 100 in 60 m ovire (1123).

Janežič najvišje med moškimi

Omenjenih 1247 točk Janežiča je povprečje petih njegovih tekem od avgusta lani do maja letos, še vedno pa je največ, 1264 točk, nabral s četrtim mestom 2. marca letos na dvoranskem evropskem prvenstvu v Glasgowu. Lansko EP na prostem v Berlinu, kjer je bil peti, pa mu je prineslo 1260 točk, kar je drugi največji izkupiček.

Janežič je največ točk v poletni sezoni za lestvico IAAF osvojil s petim mestom konec maja na diamantni ligi v Stockholmu (1201). Na svetovni lestvici v tej disciplini vodi Abdalelah Haroun iz Katarja (1341).

Nejc Pleško je kot drugi Slovenec skupno na svetovni lestvici v metu kladiva 26. (1129), Kristijan Čeh pa v metu diska 43. (1112). Med njima je od Slovencev na tretjem mestu po točkah (1128) Žan Rudolf, ki je posamično v teku na 800 m na 62. mestu.

Absolutno na moški lestvici s 1466 točkami vodi kenijski maratonec Eliud Kipchoge, ki je septembra lani postavil svetovni rekord v maratonu. Med atletinjami je na čelu s 1449 točkami njegova rojakinja Beatrice Chepkoech, ki je lani postavila najboljšo znamko vseh časov na 3000 m zapreke.