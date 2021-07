Mišmaš Zrimškove zaradi poslabšanja poškodbe ne bo v Monaku, Šutejeva na pot z avtom

Maruša Mišmaš Zrimšek ima podobne težave, kot jih je imela že pred evropskih ekipnim prvenstvom prejšnji mesec v Stari Zagori, kjer pa je vseeno nastopila. Poslabšanje stanja, večja bolečina v bicepsu, je razlog, da slovenska rekorderka na 3000 m zapreke v tej disciplini ne bo mogla prvič nastopiti na mitingu v monaški kneževini, česar se je sicer zelo veselila.

Šutejeva zadovoljna s skoki v Velenju

"Zelo sem zadovoljna z nastopom na atletskem pokalu v petek v Velenju. Skoki sicer niso bili tehnično povsem dovršeni, a sem s takimi skoki prišla do skokov na rekordni višini 4,80 m. Ko bom napakice popravila, bom gotovo lahko tudi na takih višinah uspešna. V Monaku je vedno lepo nastopati, pogoji bodo zelo dobri, konkurenca izvrstna, torej bo na voljo vse, da popravim svoj državni rekord. Želim, da bi imela lepo serijo in čim manj bolečin," je pred odhodom povedala Šutejeva.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Težave s tetivo na gležnju ima že lep del sezone, a kljub bolečinam vrhunsko nastopa. Pred OI načrtuje še nastop v Novem mestu na slovenski ligi sredi naslednjega tedna. Če seveda ne bo dežja ali slabega vremena, v dobrem pa se na tej testni tekmi prav tako nadeja vrhunskega dosežka.

"Po prejšnji tekmi 2. julija v Velenju, ki je bila zelo dobra, bi lahko nekaj stvari še dodala v Monaku, kjer bo zaradi konkurence več adrenalina, zato se nadejava dobrega dosežka. V prvem poskusu v Velenju na 4,80 m ni bila daleč od uspeha. Na tekmi je zamenjali tri palice, kot običajno. Na 4,65 je skakala z močno palico, imela je uspešen skok. Za uspeh na 4,80 m pa bi bilo treba v drugem delu skoka malo popraviti tehniko, bolj odločno bi morala iti v stojo," je pojasnil njen trener Milan Kranjc.

V Monte Carlo bosta odšla z avtom. "Čaka naju 850 km vožnje. Sva pa imela že daljše poti, tudi recimo 1100 km in več. Ampak nimam druge izbire. V Sloveniji nimamo pravih letov in povezav, do Dunaja pa se bi morala voziti štiri ure, potem pa še dva prestopa na letališčih. Ob tem pa bi se lahko zgodilo, da palice sploh ne bi dobila pred tekmo in bi ostale na kakšnem letališču," je o poti v Monako povedala Šutejeva.