Čeh spet izvrsten na diamantni ligi

Tretji v Stockholmu je bil aktualni evropski in nekdanji svetovni prvak (2017) iz Litve Andrius Gudžius (66,97 m), a je imel slednji v zadnjem poskusu najboljše trojice, ki je določila končni vrstni red na zmagovalnem odru, najslabši izid.

Stahl je vodil po prvi seriji s 67,33 m, Čeh je bil drugi s 66,62 m, Gudžius pa tretji s 66,37 m. Prva dva sta v drugi seriji ostala brez izida, kot tudi v tretji, Litovec pa v drugi ni izboljšal svojega dosežka, v tretjem metu pa so mu namerili 66,97 m in je prehitel Ptujčana.

Čeh je tudi po četrti seriji, imel je 64,41 m, ostal tretji, Stal pa se je s 68,64 m nekoliko bolj utrdil v vodstvu. Prva trojica, ki je imela še možnost za zmago po novih pravilih v diamantni seriji, je bila tako Stahl, Gudžius in Čeh.

Zmagal je Daniel Stahl. Foto: Reuters

Šved Simon Pettersson, četrti na EP leta 2018, je bil s 65,19 iz uvodne serije na koncu četrti, prav vsa prva četverica pa je v predzadnji seriji ostala brez izida. V zadnji seriji so imeli možnost metov le prvi trije in prav ta met je med njimi določil končno razvrstitev.

Čeh je začel s 64,74 m, Gudžius pa je nadaljeval 63,43 m. Tako je ne le v tej seriji, ampak tudi na tekmi zaostal za slovenskim rekorderjem. Stahl je za zmago zaključil z 68,23 m.

Peti je bil Nemec Daniel Jasinski (64,70 m), bronast na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, šesti Alex Rose iz Samoe (64,30), sedmi pa Jamajčan Fedrick Dacres, svetovni podprvak (63,57 m). Šele osmi in s tem zadnji je bil Avstrijec Lukas Weisshaidinger (62,59 m), bronast na SP v Dohi in leto prej tretji tudi na EP v Berlinu.

Čeh bo prihodnji teden nastopil v Tallinnu na evropskem prvenstvu do 23 let, kjer bo branil naslov. Naslednji miting diamantne serije pa bo prihodnji petek v Monaku, kjer bosta med drugimi zvezdniki kraljice športov v pravi generalki pred olimpijskimi igrami v Tokiu nastopili tudi slovenski rekorderki Maruša Mišmaš Zrimšek na 3000 m zapreke in Tina Šutej v skoku s palico.

