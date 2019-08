Poljaki vodijo po drugem dnevu atletske superlige

Sprva so bili vodilni Francozi, pa so potem ostali brez točk po zadnji disciplini dneva. Njihova sprva zmagovita mošta štafeta 4 X 100 m je bila zaradi napake pri prvi predaji diskvalificirana in namesto da bi njihova reprezentanca vodila z 1,5 točke pred Poljsko, je sedaj slednja prva. Ima pa sedaj kar 11,5 točke prednosti pred Francijo.

One of the most popular home victories of the afternoon! 🎉



Double European champion Justyna Swiety-Ersetic stormed to maximum points for Poland in the 400m and she will be back in action in the relay tomorrow!#ETCH2019



(@PZLANews) pic.twitter.com/lrtpg4YEKw — European Athletics (@EuroAthletics) August 10, 2019

Slovenija je v drugi ligi v Varaždinu druga za Estonijo, najboljši izid pa je na Hrvaškem v slovenski ekipi dosegla Tina Šutej z državnim rekordom na prostem v skoku s palico in normo za olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu.

Greece's three reigning European champions all delivered maximum points in Bydgoszcz today! 🇬🇷



After Tentoglou and Stefanidi, it was Paraskevi Papahristou's turn in the triple jump. #ETCH2019 pic.twitter.com/KsQbeQuLbU — European Athletics (@EuroAthletics) August 10, 2019

Zmagovalka v tej disciplini v superligi, Grkinja Ekaterini Stefanidi, je prav tako kot Ljubljančanka slavila s 4,70 m, druga pa je bila Ukrajinka Marina Kilipko, s le s 4,56 m. Stefanidijeva je aktualna olimpijska zmagovalka, ki bo letos na svetovnem prvenstvu v Dohi branila naslov, ter je dvakratna zaporedna evropska prvakinja.

Miguel Angel Sancho (@MAsanchoHJ) equalled his eight-year-old outdoor lifetime best of 2.26m to defeat a high calibre field in the high jump.



An unexpected 12 points for Spain in Bydgoszcz! 🇪🇸



(@atletismoRFEA) pic.twitter.com/T4j9t87NwR — European Athletics (@EuroAthletics) August 10, 2019

Ekipni vrstni red po drugem dnevu, superliga: 1. Poljska 193 točk 2. Francija 181,5 3. Italija 171 4. Velika Britanija 162,5 5. Nemčija 160 6. Španija 158 7. Češka 129 8. Ukrajina 129 9. Grčija 114 10. Švica 106 11. Finska 103,5 12. Švedska 102,5

