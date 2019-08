Šutejeva z novim rekordom, Slovenija trenutno druga

Šutejeva je svoj prejšnji rekord na prostem dosegla 17. julija letos, ko je v nemškem kraju Jockgrim palico preskočila 4,63 m. Ima že normo za letošnje svetovno prvenstvo v Dohi, absolutni slovenski rekord, 4,71 m, pa je postavila 2. januarja 2014 v dvorani v Moskvi.

Tridesetletna nekdanja mladinska svetovna podprvakinja je prvi skok v hudi pripeki opravila dve uri po začetku tekmovanja, ker so bile preostale tekmice praktično izven njene konkurence in so začele že na zelo nizkih višinah. Takoj je preskočila 4,25 m in že zmagala, saj so ostale končale že na 4,05 m ali še prej.

Nato je Ljubljančanka, ki zaradi treningov pri Milanu Kranjcu v zadnjih sezonah živi v Celju, v prvem poskusu zmogla še 4,45 m, v drugem pa 4,65 m. Na 4,70 m je prek letvice skočila v drugem poskusu, potem pa navdušeno skakala po blazini, saj se je že uvrstila med potnike za OI prihodnje leto. Na 4,73 m je dvakrat neuspešno skočila, tretjega skoka pa nato ni opravila.

Kopica drugih mest

V slovenski ekipi je prva začela tekmovati nekdanja mladinska evropska prvakinja in svetovna mladinska podprvakinja Barbara Špiler, ki je bila v metu kladiva druga (64,85 m).

Klara Lukan je na svojem prvem teku na 3000 metrov zapreke zasedla drugo mesto. Foto: Peter Kastelic/AZS

To mesto je na 400 m ovire zasedla tudi Agata Zupin, ki je bila pred dvema letoma evropska podprvakinja do 23 let, z izidom sezone (58,36). Drugi sta bili v teku na 100 m tudi Maja Mihalinec (11,56), Anita Horvat na 400 m (52,45), na 800 m nenadejano Jerneja Smonkar z osebnim rekordom (2:04,66) ter nepričakovano na 3000 m zapreke na svojem prvem teku na tej razdalji Klara Lukan (10:33,55).

Četrti so bili Neja Filipič v troskoku (13,32 m), Matija Kranjc v metu kopja (70,28 m) in Jan Petrač na 1500 m (3:55,70).

Sedemindvajsetletna Barbara Špiler je bila po prvi seriji s 63,37 m tretja. V drugi je ostala brez izida, ker je njeno kladivo pristalo v zaščitni mreži, v tretji pa je vrgla 64,03 m in ostala tretja. Nato so prve štiri tekmovalke metale še v četrti seriji, v kateri je brežiška atletinja vrgla 64,85 m in prehitela Hrvatico Anamri Kožil (64,79 m). Po pričakovanju je zmagala Latvijka Laura Igaune (66,82 m).

Zupinova je v teku na stadionski krog z nizkimi ovirami zaostala le za aktualno olimpijsko podprvakinjo Saro Slott Petersen iz Danske (55,76), nekdanjo evropsko prvakinjo. Kamničanka Zupinova je imela v letošnji sezoni veliko težav s poškodbo in kar dolgo ni tekmovala, zato je imela tudi na tej tekmi veliko težav s prehodom čez ovire. Nikakor ni prišla na pravi korak, a je na koncu zadržala drugo mesto.

Na 100 m je pihal zelo močan veter v prsi, kar -1,9 m/s, in v teh pogojih Mihalinčeva ni mogla računati na izpolnitev norme za letošnje SP, je pa zasedla pričakovano drugo mesto in zaostala le za nekdanjo evropsko prvakinjo na prostem in v dvorani, Bolgarko Ivet Lalovo Collio (11,51).

Luka Janežič je slavil na 400 metrov. Foto: Vid Ponikvar

Več, kot je bilo pričakovati, pa je na dva stadionska kroga iztržila Smonkarjeva, pričakovano je zmagal Janežič, ki je po nastopih na diamantnih ligah tokrat tekel sam in se je moral tokrat v zaključku kar potruditi, da je prvi prečkal ciljno črto.

Mišmaševa zadovoljna, da je končala brez bolečin

Po treh tednih brez teka zaradi lažje poškodbe je znova tekla Maruša Mišmaš in bila po šestem mestu na 3000 m (9:24,51) vesela, da je nastop končala brez bolečin. Ocenila je, da je devet tednov do SP v Dohi dovolj časa, da se povsem pripravi na največji dogodek leta, na katerem bo nastopila v svoji disciplini na 3000 m zapreke.

Na tej razdalji je nastopila mladinska evropska prvakinja Klara Lukan in v svojem prvem teku na tej razdalji že zasedla drugo mesto v članski konkurenci. Mišmaševa je bila vesela dosežka Lukanove, s katero sodeluje na treningih, kot tudi skoka Tine Šutej na 4,70 m, ker se ji je slednja pridružila kot druga potnica iz Slovenije na OI v Tokiu.

Izidi, prvi dan: Ekipno: 1. Estonija 185 točk

2. Slovenija 179

3. Latvija 165

4. Izrael 161,5

5. Danska 161

6. Hrvaška 149

7. Bolgarija 143

8. Ciper 141

9. Avstrija 139,5

10. Luksemburg 92

11. Gruzija 65

12. Malta 52 Posamično, moški:

- 100 m (V: -2,6 m/s):

1. Markus Fuchs (Avt) 10,64

2. Imri Persiado (Izr) 10,76

3. Milan Trajković (Cip) 10,78

...

9. Tilen Ovniček (Slo) 11,00 - 400 m:

1. Luka Janežič (Slo) 46,13

2. Janis Leitis (Lat) 46,23

3. Donald Blair Sanford (Izr) 46,35 - 1500 m:

1. Nick Jensen (Dan) 3:54,97

2. Necho Tayachew (Izr) 3:55,30

3. Kaur Kivistik (Est) 3:55,35

4. Jan Petrač (Slo) 3:55,70 - 5000 m:

1. Andreas Vojta (Avt) 14:28,01

2. Tiidrek Nurme (Est) 14:28,53

3. Tadesse Getahon (Izr) 14:29,90

...

6. Jan Kokalj (Slo) 14:46,53 - 400 m ovire:

1. Maksims Sinkukovs (Lat) 49,83

2. Jaak-Heinrich Jagor (Est) 49,92

3. Nicolai Trock Hartling (Dan) 50,01

...

5. Peter Hribaršek (Slo) 51,73 - 4 X 100 m:

1. Avstrija 39,88

2. Estonija 40,05

3. Izrael 40,21

...

5. Slovenija 40,54

(Tilen Ovniček, Gregor Grahovec, Matevž Šuštaršič, Jure Grkman) - daljina:

1. Elvijs Misans (Lat) 7,78

2. Sanjin Šimić (Hrv) 7,63

3. Hans-Christian Hausenberg (Est) 7,50

...

9. Žan Viher (Slo) 7,18 - višina:

1. Tihomir Ivanov (Bol) 2,24

2. Karl Lumi (Est) 2,21

3. Kyriakos Ioannou (Cip) 2,10

...

8. Juš Smole (Slo) 2,01 - krogla:

1. Bob Bartemes (Luk) 21,62

2. Filip Mihaljević (Hrv) 21,03

3. Kristo Galeta (Est) 19,57

...

8. Blaž Zupančič (Slo) 16,75 - kopje:

1. Magnus Kirt (Est) 81,47

2. Gatis Cakss (Lat) 77,23

3. Mark Slavov (Bol) 74,14

4. Matija Kranjc (Slo) 70,28 Posamično, ženske:

- 100 m (-1,9 m/s):

1. Ivet Lalova Collio (Bol) 11,51

2. Maja Mihalinec (Slo) 11,56

3. Diana Vaisman (Izr) 11,64 - 400 m:

1. Eleni Artymata (Cip) 51,93

2. Anita Horvat (Slo) 52,45

3. Gunta Vaiculte (Lat) 53,58 - 800 m:

1. Liga Velvere (Lat) 2:03,45

2. Jerneja Smonkar (Slo) 2:04,66

3. Shanie Landen (Izr) 2:06,67 - 3000 m:

1. Anna Emilie Moller (Dan) 9:12,59

2. Milica Mirčeva (Bol) 9:20,50

3. Liina Tsernov (Est) 9:22,17

...

6. Maruša Mišmaš (Slo) 9:24,51 - 400 m ovire:

1 Sara Slott Petersen (Dan) 55,76

2. Agata Zupin (Slo) 58,36

3. Ida Šimunčič (Hrv) 58,66 - 3000 m ovire:

1. Adva Cohen (Izr) 10:21,07

2. Klara Lukan (Slo) 10:33,55

3. Lena Millonig (Avt) 10:45,11 - 4 X 100 m:

1. Ciper 44,15

2. Estonija 44,71

3. Izrael 44,85

...

6. Slovenija 45,15

(Alja Sitar, Anita Horvat, Zala Istenič, Maja Mihalinec) - troskok:

1. Gabriela Petrova (Bol) 14,14

2. Janne Nielsen (Dan) 13,61

3. Merilyn Uudmae (Est) 13,56

4. Neja Filipič (Slo) 13.32 - palica:

1. Tina Šutej (Slo) 4,70, slovenski rekord

2. Caroline Bonde Holm (Dan) 4,05

3. Ildze Bortaschenka (Lat) 3,95 - disk:

1. Sandra Perković (Hrv) 68,58

2. Katlin Tollasson (Est) 55,73

3. Kathrine Bebe (Dan) 54,58

...

6. Veronika Domjan (Slo) 52,69 - kladivo:

1. Laura Igaune (Lat) 66,82

2. Barbara Špiler (Slo) 64,85

3. Anamari Kožul (Hrv) 64,79

Preberite še: