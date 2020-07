Pariški maraton prestavljen še za mesec dni

Maraton v Parizu je prestavljen na 15. november, so sporočili francoski organizatorji, ki so ga morali pred tem zaradi pandemije novega koronavirusa prvič že prestaviti na 18. oktober.

Pred tem so morali odpovedati tri velike maratone v New Yorku, Bostonu in Berlinu. Na programu sta za zdaj še tista v Londonu (4. oktobra) in Chicagu (11. oktobra).

