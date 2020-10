Na Šmarno goro prvič v manj kot 11 minutah, nov je tudi slovenski rekord

NOV SLOVENSKI REKORD NA ŠMARNO GORO - 11:12 😊 in 3. mesto v močni zasedbi. Padel je tudi absolutni rekord, ki ga sedaj drži Eritrejec Filimon (10:59). Meja 11-ih minut je vedno veljala za tisto magično, kar mu je uspelo kot prvemu. Kapa dol. Kljub temu sem v konkurenci, ki je "Rekord" še ni bil deležen, pred štartom vseeno verjel, da se lahko vrinem na oder. Verjel sem v svoje opravljeno delo, program treninga in pristop, zato se je na koncu tudi izšlo. Po začetnem prerivanju, stalnem prehitevanju, nazadovanju, ubiranju čim bolj čiste linije, sem se nekako ustalil na tretjem mestu, zdrsnil nazaj na 4., vendar v izdihljajih tekme ušel mimo in padel v cilj kot 3. Tako sta zaostala tudi aktualni italijanski državni prvak, ki je bil obenem tudi 2. na lanskem SP ter 2. na EP pred dvema letoma, ter Francoz, ki je bil lansko leto 5. na SP. Že pred tekmo sem vedel, da bo bolelo kot še nikoli, ampak je bilo še mnogo huje. Kljub temu pa sem vedel tudi, da si ne bom oprostil, če ne bom dal vse od sebe. Dal sem 120% in zaradi tega sem tudi lahko zadovoljen 🥉 P.S. #1: Tako rad bi objavil kakšno sliko s podelitve... Ne da je ni, ogromno jih je, lepih, vendar jih enostavno ne morem gledati. Z masko na obrazu sem se počutil kot navaden tepec in ubistvu me je bilo sram stopiti na stopničke, za masko skrivati svoje veselje, namesto da bi skočil na oder in vriskal od veselja. Kako dolgo bomo to še prenašali? Pustimo tekme, govorim za običajne, življenjske situacije, katere se tičejo prav vsakega posameznika... P.S. #2: Prav vsakega izmed organizatorjev dobro poznam in hvala, da so vložili toliko truda ter naredili vse, da je bila tekma v teh nemogočih in popolnoma nesmiselnih pogojih sploh izpeljana, za kar si zaslužijo vse pohvale. Danes je nov dan, nova tekma na Šmarni gori in z njo nov izziv - gaaas 👊 📸 @prijavim.se @hoka_runners_slovenia #hokaoneone_eu #hokaoneone #hokafans #timetofly #kgtpapez #pohistvoiskra #mojfasadersi #garminslovenija #beatyesterday #dukatfit #thuleslovenija #grascateam #compexslovenija #trainhardbesmart #lovingsports #lovingmyjob #vlog #running #passion #smarnagora #igsmarnagora #race #racing #pain #hardwork #happy

