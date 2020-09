Na Novomeškem polmaratonu tudi boj za naslove državnih prvakov v tej disciplini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo, 4. oktobra, bodo v Novem mestu pripravili tretji polmaraton, ki bo štel tudi za državno prvenstvo na 21 kilometrov. Kot to velja že nekaj let, mora biti za nastop na DP tekmovalec član atletskega kluba. Organizatorji so morali v času pandemije tekmo pripraviti po smernicah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).