Maruša Černjul zadovoljna zapušča Slovaško

"Tudi skoki na 1,93 m so bili zelo dobri. Z izidom sem zelo zadovoljna in to mi daje motivacijo tudi za naprej. Tehnično so bili skoki dobri, le zadnje tri korake še vedno ne izvedem najbolje, po domače rečeno se malo ustavljam v zaključku. A vsak skok pa je bil boljši od prejšnjega," je pojasnila Černjulova.