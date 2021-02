Tudi po nastopu v Franciji je nezadovoljna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjska atletinja Maruša Černjul je na dvoranskem mitingu bronaste svetovne serije v Val-de-Reuilu v Franciji v skoku v višino zasedla peto mesto, preskočila je 1,82 m in z nastopom ni bila zadovoljna. Zmagala je Ukrajinka Irina Geraščenko z 1,90.

"Ni šlo dobro. Skoki na naslednji višini, 1,86 m, so bili sicer dobri, vendar neuspešni. Obenem si želim skakati prek 1,90 metra, zato nisem zadovoljna. Še vedno sem premalo agresivna v zadnjih korakih in mi zato manjka globine v zaključku skoka. Po pogovoru s trenerjem bom videla, kako naprej," je pojasnila Černjulova, udeleženka velikih tekmovanj v zadnjem obdobju, tudi olimpijskih iger v Riu de Janeiru in prejšnjega svetovnega prvenstva v Dohi 2019.