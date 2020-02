Slovenka do rekorda mitinga

Slovenska skakalka v višino Maruša Černjul je nastopila na skakalnem mitingu v Lučencu na Slovaškem in z 1,85 m za dva centimetra popravila prejšnji rekord mitinga. Članica celjskega Kladivarja je letvico na 1,75 in 1,78 m preskočila v drugih poskusih, na 1,82 in 1,85 m pa v prvih.

"Skakala sem sama, saj so mlajša dekleta tekmo končala že na 1,58 m. Organizatorji so me povabili, da bi 'podrla' rekord mitinga, ki je znašal 1,83 m in to mi je uspelo. Pogoji za tekmovanje niso bili najboljši, saj je bilo zaletišče iz več različnih delov, ki so bili tudi različno trdi, zato sem skakala s krajšega zaleta. Vesela sem, da sem popravila rekord, želim pa skočiti še višje," je povedala Černjulova.

"Vzdušje na tekmi je bilo odlično, saj so pripeljali kar nekaj otrok iz bližnjih šol. Upam, da sem jih vsaj nekaj navdušila za atletiko, sama pa sem imela pravzaprav zabaven trening. Naslednja tekma me čaka 11. februarja v Banski Bystrici," je dodala Celjanka.

