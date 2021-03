Maja Mihalinec Zidar s četrtim časom v finalu na EP v Torunu

Finale je na programu ob 18.46, v njem je Mihalinec Zidarjeva nastopila že na prejšnjem EP v Glasgowu, kjer je bila šesta.

V drugi polfinalni skupini je delila drugi izid sezone, v finale pa sta se uvrstili le prvi dve iz vsake od treh skupin ter še dve preostali najhitrejši po času. Pred njo je bila v cilju v skupini le Švicarka Ajla del Ponte (7,19), ki je bila tudi sicer najhitrejša med vsemi. Pred Mozirjanko sta bili v drugih skupinah le še Francozinja Carolle Zahi (7,21) in Finka Lotta Kemppien (7,24).

"Sem zadovoljna, to sem si zadala za cilj sezone. Že sedaj sem tekla blizu izda sezone. Želim se čim bolj pripraviti za finale in v njem čim bolj približati osebnemu rekordu. Zdaj grem nazaj v hotel na kosilo, pot vzame kar nekaj časa, potem pa čim prej nazaj v areno," je bila zadovoljna Mihalinec Zidarjeva.

Dobri dve uri prej si zagotovila polfinale. V svoji skupini prvega kroga je imela drugi prijavljeni izid in se je morala uvrstiti na eno izmed prvih štirih mest, ki so neposredno vodila v polfinale. To ji je tudi uspelo, a le s stotinko prednosti pred petouvrščeno tekmovalko, ki pa se je tako kot naslednji dve prav iz te hitre skupine tudi uvrstila v nadaljevanje po doseženih časih.

"Nastopila sem zadnji dan EP, vendar to čakanje zame ni bila težava. Še dobrodošlo je bilo, da sem se po seriji tekem in napornih potovanj v tej zimi malo spočila. Najhujši del čakanja je bil v soboto, ko smo bili zaradi pozitivnega primera v ekipi v izolaciji in mi je odpadel načrtovani zadnji trening. Sem sicer skušala nekaj improvizirati v sobi. Zato sem bila vesela, da je bil moj prvi tek na EP za mano. Sem zelo dobro startala in nato tudi kontrolirala razplet, ni bilo treba teči na vso moč," je prvi tek in dogajanje pred njim strnila Mozirjanka.